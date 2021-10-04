Провідна Британська благодійна організація для вагітних Tommy’s попереджає, що пандемія може завдати фізичної шкоди майбутнім мамам, навіть якщо вони особисто не заразяться Covid-19. Це ж підтвердило і нове дослідження, опубліковане в медичному журналі Placenta у співавторстві із вченими Манчестерського університету.

Міжнародне дослідження 115 мам, які народили під час пандемії коронавірусу, показує набагато більше фізичних відхилень у плаценті (системі підтримки дитини в утробі матері), ніж лікарі очікували б побачити при вагітності до 2020 року.

Рівень проблем з плацентою потроївся серед матерів з Covid-19, але подвоївся навіть серед тих, хто дав негативний результат, що дозволяє припустити, що ці зміни можуть бути викликані явним стресом пандемії, а також самим вірусом.

Стрес під час вагітності може призвести до запалення та функціональних змін плаценти, що може підвищити ризик вагітності та мати довгострокові наслідки для розвитку дитини.

Хоча інші вчені також вивчають вплив Covid-19 на вагітність, це перше дослідження, в якому більш широко розглядається стрес, пов’язаний з пандемією, у майбутніх мам без вірусу.

Дослідження показало, що мами, які народили під час пандемії, частіше мають клінічну депресію та тривогу, а опитування 5 500 майбутніх батьків у Великій Британії показало, що 9 з 10 відчувають себе більш тривожними через Covid-19.

У той час як одні були ізольовані в умовах пандемії, інші зіткнулися зі стресом через неможливість уникнути небезпечного середовища: майже половина вагітних жінок не відчували себе в безпеці, виходячи на роботу.

Дослідники дійшли висновку, що і Covid-19, і стрес, пов’язаний з пандемією, можуть вплинути на плаценту, але необхідні більш довгострокові дослідження, щоб правильно оцінити вплив пандемії на здоров’я матері і дитини.

Для отримання хороших наукових даних потрібен час, а пандемія все ще розгортається, тому, поки вчені продовжують працювати над розумінням того, як це впливає на здоров’я вагітних, життєво важливо, щоб майбутні мами отримували психологічну і фізичну підтримку, переконана команда Tommy’s.