Мы привыкли говорить о профессиональном выгорании врачей, вспоминая график работы и стресс. Но мало кто задумывается, что причиной хронической усталости в конце 12-часовой смены может быть… неправильная одежда.
“Парниковый эффект” от дешевой синтетики, скованность движений из-за узких лекал и раздражение кожи — это реальность, с которой сталкиваются тысячи украинских медиков, покупая форму в масс-маркете.
Как производитель профессиональной одежды компания Mestprom (бренд STUGA MEDICAL) предлагает рассматривать медицинский халат не как элемент декора, а как средство индивидуальной защиты и комфорта.
Ткань имеет значение: Элит, Коттон или Голландия
Главная ошибка при выборе — ориентироваться только на фасон. Эксперты STUGA MEDICAL советуют смотреть на состав ткани. Профессиональный халат медицинский женский должен “дышать”, но при этом быть барьером для биологических жидкостей.
- Ткань Элит (смесовая): Идеальный баланс. Хлопок дает комфорт, а полиэстер обеспечивает износостойкость. Такой халат выдерживает до 60 циклов промышленной стирки без потери белья.
- Ткань Голландия: Премиум-сегмент. Она легче, меньше мнется и обладает повышенной гигроскопичностью (впитывает влагу тела).
Сравнительная таблица: масс-маркет против Производителя
Мы проанализировали предложения популярных шоурумов Киева и сравнили их со стандартами производства Mestprom. Результаты говорят сами за себя:
Размерная сетка:
- Обычный магазин медодежды: ограниченный (40–56, редко 60). Врачи “plus size” вынуждены шить на заказ.
- Производитель Mestprom (STUGA MEDICAL): полная (40–74). Серийное производство. Есть модели на любой рост и комплекцию.
Швы:
- Обычный магазин медодежды: обычный оверлок (часто расходится при активном движении).
- Производитель Mestprom (STUGA MEDICAL): двойной шов + армированная нить. Гарантия прочности даже при резких движениях.
Ценообразование:
- Обычный магазин медодежды: цена товара + аренда шоурума + зарплата продавцов + реклама.
- Производитель Mestprom (STUGA MEDICAL): честная цена фабрики. Вы платите только за изделие.
Наличие:
- Обычный магазин медодежды: “под заказ 14 дней” или “остатки на складе”.
- Производитель Mestprom (STUGA MEDICAL): огромный склад. Отправка в день заказа.
Проблема Size-дискриминации в медицине
Большинство брендов ориентируются на “инстаграмную картинку”, отшивая модели только на худеньких девушек. Но в реальной медицине работают женщины разного телосложения.
Бренд STUGA MEDICAL принципиально изменил подход. Мы разработали лекала, которые учитывают особенности фигуры в размерах 60-74. Наши халаты не “обтягивают” там, где не нужно, имеют правильную длину рукава и обеспечивают свободу движений во время процедур.
Где купить качество без переплат
Вам не нужно ехать в Киев и тратить время на пробки. Интернет-магазин Mestprom доставляет заказы по всей Украине за 24 часа.
Выбирая продукцию STUGA MEDICAL, вы инвестируете в свое здоровье. Ведь комфортный врач — это эффективный врач.