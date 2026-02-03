Мы привыкли говорить о профессиональном выгорании врачей, вспоминая график работы и стресс. Но мало кто задумывается, что причиной хронической усталости в конце 12-часовой смены может быть… неправильная одежда.

“Парниковый эффект” от дешевой синтетики, скованность движений из-за узких лекал и раздражение кожи — это реальность, с которой сталкиваются тысячи украинских медиков, покупая форму в масс-маркете.

Как производитель профессиональной одежды компания Mestprom (бренд STUGA MEDICAL) предлагает рассматривать медицинский халат не как элемент декора, а как средство индивидуальной защиты и комфорта.

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Ткань имеет значение: Элит, Коттон или Голландия

Главная ошибка при выборе — ориентироваться только на фасон. Эксперты STUGA MEDICAL советуют смотреть на состав ткани. Профессиональный халат медицинский женский должен “дышать”, но при этом быть барьером для биологических жидкостей.

Ткань Элит (смесовая): Идеальный баланс. Хлопок дает комфорт, а полиэстер обеспечивает износостойкость. Такой халат выдерживает до 60 циклов промышленной стирки без потери белья.

Ткань Голландия: Премиум-сегмент. Она легче, меньше мнется и обладает повышенной гигроскопичностью (впитывает влагу тела).

Сравнительная таблица: масс-маркет против Производителя

Мы проанализировали предложения популярных шоурумов Киева и сравнили их со стандартами производства Mestprom. Результаты говорят сами за себя:

Размерная сетка:

Обычный магазин медодежды: ограниченный (40–56, редко 60). Врачи “plus size” вынуждены шить на заказ.

Производитель Mestprom (STUGA MEDICAL): полная (40–74). Серийное производство. Есть модели на любой рост и комплекцию.

Швы:

Обычный магазин медодежды: обычный оверлок (часто расходится при активном движении).

Производитель Mestprom (STUGA MEDICAL): двойной шов + армированная нить. Гарантия прочности даже при резких движениях.

Ценообразование:

Обычный магазин медодежды: цена товара + аренда шоурума + зарплата продавцов + реклама.

Производитель Mestprom (STUGA MEDICAL): честная цена фабрики. Вы платите только за изделие.

Наличие:

Обычный магазин медодежды: “под заказ 14 дней” или “остатки на складе”.

Производитель Mestprom (STUGA MEDICAL): огромный склад. Отправка в день заказа.

Проблема Size-дискриминации в медицине

Большинство брендов ориентируются на “инстаграмную картинку”, отшивая модели только на худеньких девушек. Но в реальной медицине работают женщины разного телосложения.

Бренд STUGA MEDICAL принципиально изменил подход. Мы разработали лекала, которые учитывают особенности фигуры в размерах 60-74. Наши халаты не “обтягивают” там, где не нужно, имеют правильную длину рукава и обеспечивают свободу движений во время процедур.

Где купить качество без переплат

Вам не нужно ехать в Киев и тратить время на пробки. Интернет-магазин Mestprom доставляет заказы по всей Украине за 24 часа.

Выбирая продукцию STUGA MEDICAL, вы инвестируете в свое здоровье. Ведь комфортный врач — это эффективный врач.