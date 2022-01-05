Согласие на донорство и оплата трансплантации: Зеленский подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает оплату государством операций по трансплантации органов. Также он утвердил возможность дать прижизненное согласие или несогласие на донорство посредством электронных ресурсов.

– Документ призван решить вопрос оплаты трансплантаций. В частности, законом устанавливается, что государство оплачивает все трансплантации – и для пациента они бесплатны. Тарифы полностью покрывают расходы больниц на проведение таких операций, – говорится в тексте закона, опубликованном на сайте Офиса президента.

Согласно документу, подбор пары донор-реципиент будут осуществлять через Единую госсистему трансплантации, которая полностью независима от человеческого воздействия и будет проводить такой подбор самостоятельно, по определенным критериям.

Закон вступит в силу со следующего после опубликования дня, кроме абзацев 11 и 12 подпункта 7 пункта 4 раздела I. Они вступят в силу с 1 декабря 2022 года.

Фото: Олег Самчук