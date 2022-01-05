Згода на донорство та оплата трансплантації: Зеленський підписав закон

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає оплату державою операцій із трансплантації органів. Також він затвердив можливість дати прижиттєву згоду чи незгоду на донорство у вигляді електронних ресурсів.

– Документ має вирішити питання оплати трансплантацій. Зокрема законом встановлюється, що держава оплачує всі трансплантації – і для пацієнта вони безкоштовні. Тарифи повністю покривають витрати лікарень на проведення таких операцій, – йдеться у тексті закону, опублікованому на сайті Офісу президента.

Згідно з документом, підбір пари донор-реципієнт здійснюватимуть через Єдину держсистему трансплантації, яка повністю незалежна від людського впливу та проводитиме такий підбір самостійно, за певними критеріями.

Закон набуде чинності з наступного після опублікування дня, крім абзаців 11 та 12 підпункту 7 пункту 4 розділу I. Вони набудуть чинності з 1 грудня 2022 року.

Фото: Олег Самчук