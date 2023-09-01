В желчном протоке 75-летнего жителя Колумбии медики обнаружили сразу трех взрослых аскарид — кишечных червей-паразитов длиной более 20 см. Гельминты были удалены, а пациенту прописали курс противопаразитарных препаратов.

Как стало известно, мужчина попал в отделение скорой с жалобами на лихорадку, светлый стул и прогрессирующую колющую боль в животе в течение трех недель.

Медики также отметили у пациента желтуху, чувствительность в верхнем правом подреберье. Анализы показали, что у него в два раза увеличена концентрация лейкоцитов и в три раза больше нормы уровень билирубина в крови, что является показателем поражения печени и желчного пузыря.

Во время эндоскопического обследования желчного пузыря медики заметили, что из желчного протока виднеется часть гельминта. Его сразу извлекли, но при более тщательном осмотре с использованием рентгеноконтрастных веществ выяснилось, что в протоке осталось еще два паразита.

Всех трех гельминтов идентифицировали как человеческих аскарид (Ascaris lumbricoides). Пациенту назначили типичный при подобных инвазиях противогельминтный препарат и антибиотик против воспаления желчных протоков.

Через неделю, после полного выздоровления, мужчина был выписан домой.

Источник: nauka.ua