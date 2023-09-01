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Жили в жовчному міхурі: у 75-річного колумбійця витягли одразу трьох величезних черв’яків-паразитів

1 Вересня 2023, 12:04
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
медики, операція
Джерело: Pexels

У жовчній протоці 75-річного жителя Колумбії медики виявили відразу трьох дорослих аскарид – кишкових черв’яків-паразитів завдовжки понад 20 см. Гельмінти були видалені, а пацієнту прописали курс протипаразитарних препаратів.

Як стало відомо, чоловік потрапив у відділення швидкої зі скаргами на лихоманку, світлі випорожнення і прогресуючий колючий біль у животі протягом трьох тижнів.

Медики також відзначили у пацієнта жовтяницю, чутливість у верхньому правому підребер’ї. Аналізи показали, що в нього вдвічі збільшено концентрацію лейкоцитів і втричі більший за норму рівень білірубіну в крові, що є показником ураження печінки та жовчного міхура.

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Під час ендоскопічного обстеження жовчного міхура медики помітили, що з жовчної протоки видніється частина гельмінта. Його одразу витягли, але під час ретельнішого огляду з використанням рентгеноконтрастних речовин з’ясувалося, що в протоці залишилося ще два паразити.

Усіх трьох гельмінтів ідентифікували як людських аскарид (Ascaris lumbricoides). Пацієнту призначили типовий при подібних інвазіях протигельмінтний препарат і антибіотик проти запалення жовчних проток.

Через тиждень, після повного одужання, чоловіка виписали додому.

Джерело: nauka.ua

Теги
Колумбія Медики Операція
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