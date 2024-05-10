Эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз выяснили, что для того, чтобы сэкономить, производители подделок набивают сигареты испорченным табаком, отходами производства и даже чаем. Выявить такую продукцию удалось с помощью биологических экспертиз.

Как проходит экспертиза

По словам экспертов, первый вопрос, который решается во время исследований, является ли этот продукт, собственно, табачной продукцией. Для этого специалисты изучают содержание изделия и устанавливают вид табака, поскольку виды смесей отличаются в сигаретах, сигариллах и т. д.

Также анализируется качество сырья, содержание количества никотина и смол, соответствие показателей нормам ДСТУ и других нормативных актов.

— Основой табачной смеси является переработанный табачный лист. Кроме этого, в составе содержится до 100 компонентов — различные соусы, ароматизаторы, стабилизаторы и другие вещества, — объясняют эксперты.

Вред для здоровья

Специалисты КНИИСЭ объяснили, что низкое качество поддельных сигарет влияет на здоровье потребителей. Так, к примеру, на нелегальных производствах табак долго хранится не должным образом — в нем заводятся вредители.

Кроме того, в смесь, которой набивают сигареты, попадают и отходы с производства. Также были случаи, когда выявлялись факты подмешивания чайных листьев в табак.

— То есть это максимальное удешевление и экономия на всем, что только возможно, — говорят эксперты.

Упростить выявление подделок

По словам специалистов, тенденции последних лет таковы, что оборот нелегально произведенной табачной продукции, к сожалению, увеличивается. Качество подделок стабильно низкое.

Ускорить и упростить выявление подделок, убеждены специалисты, может создание Единой базы образцов табачных изделий официальных производителей. Это позволит минимум вдвое ускорить процесс проведения экспертизы, которая является основным доказательством в судах, заключают эксперты.