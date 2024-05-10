Експерти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз з’ясували, що для того, щоб заощадити, виробники підробок набивають цигарки зіпсованим тютюном, відходами виробництва і навіть чаєм. Виявити таку продукцію вдалося за допомогою біологічних експертиз.

Як проходить експертиза

За словами експертів, перше питання, яке вирішується під час досліджень, чи є цей продукт, власне, тютюновою продукцією. Для цього фахівці вивчають вміст виробу та встановлюють вид тютюну, оскільки види сумішей різняться в сигаретах, сигарилах тощо.

Також аналізується якість сировини, вміст кількості нікотину та смол, відповідність показників нормам ДСТУ та інших нормативних актів.

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– Основою тютюнової суміші є перероблений тютюновий лист. Крім цього, у складі міститься до 100 компонентів – різні соуси, ароматизатори, стабілізатори та інші речовини, – пояснюють експерти.

Шкода для здоров’я

Фахівці КНДІСЕ пояснили, що низька якість контрафактних сигарет впливає на здоров’я споживачів. Наприклад, на нелегальних виробництвах тютюн тривалий час зберігається неналежним чином, що може призвести до появи шкідників.

Крім того, у суміш, якою набивають сигарети, потрапляють і відходи з виробництва. Також були випадки, коли виявляли факти підмішування чайного листя в тютюн.

– Тобто це максимальне здешевлення та економія на всьому, що тільки можливо, – кажуть експерти.

Спростити виявлення підробок

За словами фахівців, тенденції останніх років такі, що оборот нелегально виробленої тютюнової продукції, на жаль, збільшується. Якість підробок стабільно низька.

Прискорити і спростити виявлення підробок, переконані фахівці, може створення Єдиної бази зразків тютюнових виробів офіційних виробників. Це дасть змогу щонайменше вдвічі прискорити процес проведення експертизи, яка є основним доказом у судах, підсумовують експерти.