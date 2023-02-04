Сегодня, 4 февраля, удалось вернуть из российского плена 116 украинских военных.
По словам заместителя ГУР Минобороны Украины Дмитрия Усова, состояние военных неудовлетворительное, все они находятся в больнице.
– Они все в больнице и получают необходимую помощь. Впереди их ждет лечение и реабилитация, отметили в пресс-службе Офиса президента.
Андрей Ермак подчеркнул, что очень важно оказывать необходимую поддержку и помощь освобожденным пленникам.
– У государства есть все возможности, чтобы оказать необходимую помощь. Конечно, важно обеспечить встречу воинов с родными. И потом, если нужно, организовать лечение за границей, – отметил Андрей Ермак.
По словам руководителя Офиса президента, важно, чтобы каждый наш защитник чувствовал, что государство благодарно ему и заботится о нем. Потому что каждый из них, это те люди, благодаря которым Украина существует.
Также Андрей Ермак высказался по поводу бездействия Международного комитета Красного Креста, который не обеспечивает соблюдение прав человека, в том числе находящихся в плену украинцев.
— Настало время для создания новой организации, со штаб-квартирой в Киеве, которая действительно занималась пленными — подчеркнул Андрей Ермак.
Также он отметил большой вклад в подготовке этого обмена пленными Дениса Монастырского, погибшего в результате авиакатастрофы в Броварах.
Фото: Андрій Єрмак