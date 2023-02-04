Сегодня, 4 февраля, удалось вернуть из российского плена 116 украинских военных.

По словам заместителя ГУР Минобороны Украины Дмитрия Усова, состояние военных неудовлетворительное, все они находятся в больнице.

– Они все в больнице и получают необходимую помощь. Впереди их ждет лечение и реабилитация, отметили в пресс-службе Офиса президента.

Андрей Ермак подчеркнул, что очень важно оказывать необходимую поддержку и помощь освобожденным пленникам.

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– У государства есть все возможности, чтобы оказать необходимую помощь. Конечно, важно обеспечить встречу воинов с родными. И потом, если нужно, организовать лечение за границей, – отметил Андрей Ермак.

По словам руководителя Офиса президента, важно, чтобы каждый наш защитник чувствовал, что государство благодарно ему и заботится о нем. Потому что каждый из них, это те люди, благодаря которым Украина существует.

Также Андрей Ермак высказался по поводу бездействия Международного комитета Красного Креста, который не обеспечивает соблюдение прав человека, в том числе находящихся в плену украинцев.

— Настало время для создания новой организации, со штаб-квартирой в Киеве, которая действительно занималась пленными — подчеркнул Андрей Ермак.

Также он отметил большой вклад в подготовке этого обмена пленными Дениса Монастырского, погибшего в результате авиакатастрофы в Броварах.

Фото: Андрій Єрмак