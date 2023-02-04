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Знаходяться в лікарні: стан здоров’я 116 українських військових, визволених з полону, – незадовільний

4 Лютого 2023, 20:23
Ганна Іваницька керівник відділу Здоров’я
полонені

Сьогодні, 4 лютого, вдалось повернути з російського полону 116 українських військових.

За словами заступника ГУР Міноборони України Дмитра Усова, стан військових незадовільний, всі вони знаходяться у лікарні.

– Вони всі у лікарні і отримують необхідну допомогу. Попереду їх чекає лікування і реабілітація, – зазначили в пресслужбі Офісу президента.

Андрій Єрмак наголосив, що дуже важливо надавати необхідну підтримку і допомогу звільненим полоненим.

Зараз дивляться

– У держави є всі можливості, щоби надати необхідну допомогу. Звичайно, важливо, забезпечити зустріч воїнів з рідними. І потім, якщо треба, організувати лікування за кордоном, – зазначив Андрій Єрмак.

За словами керівника Офісу президента, важливо, щоби кожний наш захисник відчував, що держава вдячна йому і піклується про нього.  Тому що кожен з них, це ті люди, дякуючи яким Україна існує.

Також Андрій Єрмак висловився щодо бездіяльності Міжнародного комітету Червоного Хреста, який не забезпечує  дотримання прав людини, у тому числі українців, які перебувають у полоні.

– Настав час для створення нової організації, зі штаб-квартирою у Києві, яка б дійсно займалась полоненими – підкреслив Андрій Єрмак.

Також він відзначив великий вклад в підготовці цього обміну полоненими Дениса Монастирського, який загинув у наслідок авіатрощі у Броварах.

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Фото: Андрій Єрмак

Джерело
Інтерфакс-Україна
Теги
Війна в Україні Лікарні Обмін полоненими
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