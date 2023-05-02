Яна вспоминает, как узнала, что отца задело взрывной волной в боях под Бахмутом.

Ранения, которые получил папа, заставили девушку задуматься, смогла бы она сама оказать ему помощь, остановить кровь.

Говорит, именно тогда, оправившись от эмоций, поняла, что опасность во время войны реальна и стоит быть готовым к встрече с ней.

Яна пришла на тренинг по домедицинской помощи, как и многие другие гражданские люди разного возраста.

Занятия здесь начинают с теории, а дальше — упражнения.

Остановить кровотечение, реанимировать при остановке дыхания, а еще правильно вызвать медиков. Четкие и последовательные действия отрабатывают в течение восьми часов.

Благодаря тренеру Роману участники тренинга теперь знают, как надо брать и раскладывать турникет, чтобы успеть правильно его наложить в случае ранения.

Роман уверяет, что такие навыки могут понадобиться каждому, даже в мирной жизни. А чтобы полученные знания не забывались, стоит их обновлять и повторять обучение каждые два года.

С ноября — с тех пор как заработали курсы — обучение на тренингах уже прошли три сотни участников.