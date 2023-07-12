Выпадают зубы, летишь в пропасть на вдруг появившихся крыльях, опаздываешь в школу или на работу… Это одни из самых распространенных повторяющихся снов, которые, как правило, носят негативный характер. Для преодоления эмоционального опустошения после них может потребоваться некоторая работа.

— Повторяющиеся сны часто связаны с очень глубоким жизненным опытом или просто с проблемами, которые являются частью вас, — говорит Дейдра Барретт, преподаватель психологии на кафедре психиатрии Гарвардской медицинской школы.

Повторяющиеся сны, к тому же, если они носят негативную окраску, могут вызывать стресс.

По словам Барретт, такие сновидения чаще встречаются в детстве, но иногда сохраняются и во взрослой жизни — появляются несколько раз в месяц или с разницей в годы.

Повторяющиеся сны могут быть абсолютно одинаковыми или просто повторять одни и те же типы сценариев или тревог.

— В любом случае, все, что всплывает неоднократно, заслуживает расследования, — говорит специалист по медицине сна доктор Алекс Димитриу.

По его словам, некоторые повторяющиеся сны можно объяснить очень просто: если вам снится, что вы опаздываете в школу или на работу, вы, вероятно, просто часто нервничаете из-за того, что не готовы в жизни к неприятным объяснениям и оправданиям.

У некоторых людей повторяющиеся сны связаны с тревогой перед экзаменами, даже если они закончили школу много лет назад. Это может отражать общий страх неудачи или осуждения со стороны авторитетных лиц.

Сны о выпадении или повреждении зубов часто связаны с какими-то потерями в жизни, с чувством безнадежности или беззащитности, а также с проблемами со здоровьем.

По словам Димитриу, столкнувшись с повторяющимся сном, спросите себя, с чем может быть связано сообщение, которое посылает вам мозг?

Психологи считают, что неформальное толкование снов — это нормально.

— Пробуйте разобраться самостоятельно, либо с близким, доверенным человеком, который может помочь вам увидеть вопросы, которых вы не замечаете, — советует Барретт.

Люди с посттравматическим стрессовым расстройством или тревогой чаще видят тревожные, страшные повторяющиеся сновидения. Сон у таких людей связан с травмой настолько серьезной, что она продолжает возвращаться в виде ночного кошмара.

Иногда повторяющиеся сны также могут указывать на физиологические источники.

— Люди с апноэ часто видят сны об утоплении, удушье, гигантских волнах, нахождении под водой, — говорит Димитриу.

Это случается, когда они на самом деле испытывают перебои с дыханием из-за своего состояния.

Как справиться с проблемой

Как только вы лучше поймете, что вас беспокоит, запишите это перед сном.

— Для меня и моих пациентов ведение дневника — очень мощный инструмент, — утверждает Димитриу.

Прямо перед тем, как заснуть, вы настраиваете себя на повторный сон, говоря вслух: “Если или когда мне приснится тот же самый плохой сон, вместо этого я смогу увидеть гораздо лучший сон с положительным финалом”.