Випадають зуби, летиш у прірву на крилах, що раптом з’явилися, запізнюєшся до школи або на роботу… Це одні з найпоширеніших снів, що повторюються, які, як правило, мають негативний характер. Для подолання емоційного спустошення після них може знадобитися деяка робота.

– Сни, що повторюються, часто пов’язані з дуже глибоким життєвим досвідом або просто з проблемами, які є частиною вас, – каже Дейдра Барретт, викладачка психології на кафедрі психіатрії Гарвардської медичної школи.

Повторювані сни, до того ж, якщо вони мають негативне забарвлення, можуть викликати стрес.

За словами Барретт, такі сновидіння частіше трапляються в дитинстві, але можуть зберігатися і в дорослому житті – з’являтися кілька разів на місяць або з різницею в роки.

Повторювані сни часто абсолютно однакові, проте інколи лише повторюють ті самі типи сценаріїв чи тривог.

– У будь-якому разі, все, що спливає неодноразово, заслуговує на розслідування, – каже фахівець із медицини сну доктор Алекс Дімітріу.

За його словами, деякі повторювані сни можна пояснити дуже просто: якщо вам сниться, що ви запізнюєтеся до школи або на роботу, ви, ймовірно, просто часто нервуєте через те, що не готові в житті до неприємних пояснень і виправдань.

У деяких людей повторювані сни пов’язані з тривогою перед іспитами, навіть якщо вони закінчили школу багато років тому. Це може відображати загальний страх невдачі або осуду з боку авторитетних осіб.

Сни про випадання або пошкодження зубів можуть бути пов’язані з якимись втратами в житті, з почуттям безнадійності або беззахисності, а також із проблемами зі здоров’ям.

За словами Дімітріу, зіткнувшись зі сном, що повторюється, запитайте себе, з чим може бути пов’язане повідомлення, яке надсилає вам мозок?

Психологи вважають, що неформальне тлумачення снів – це нормально.

– Спробуйте розібратися самостійно або з близькою, довіреною людиною, яка може допомогти вам побачити питання, яких ви не помічаєте, – радить Барретт.

Люди з посттравматичним стресовим розладом або тривогою частіше бачать тривожні, страшні повторювані сновидіння. Сон у таких людей пов’язаний із травмою настільки серйозною, що вона продовжує повертатися у вигляді нічного кошмару.

Іноді повторювані сни також можуть вказувати на фізіологічні джерела.

– Люди з апное часто бачать сни про утоплення, задуху, гігантські хвилі, перебування під водою, – каже Дімітріу.

Це трапляється, коли вони насправді відчувають перебої з диханням через свій стан.

Як упоратися з проблемою

Щойно ви краще зрозумієте, що вас турбує, запишіть це перед сном.

– Для мене і моїх пацієнтів ведення щоденника – дуже потужний інструмент, – стверджує Дімітріу.

Просто перед тим, як заснути, ви налаштовуєте себе на повторний сон, кажучи вголос: “Якщо або коли мені присниться той самий найгірший сон, натомість я зможу побачити набагато кращий сон із позитивним його закінченням”.