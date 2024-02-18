Израильский психолог Мули Лахад рассказал о результатах своих исследований в том, как мы переживаем продолжительный стресс и как повышать жизненную устойчивость, опираясь на свои внутренние ресурсы и навыки.

История модели устойчивости

Во время своего волонтерства на территории Израиля в 1979 году Мули Лахад ожидал увидеть массовые проявления травм.

Однако, он с удивлением выяснил, что большинство взрослых и детей, годами находившихся в военной реальности, под обстрелами и террористическими атаками, хотя и имели признаки травмирования, но в определенной степени жили нормальной жизнью.

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Чтобы разобраться, как это им удается, Лахад вместе с коллегами опросили 300 детей и 400 взрослых. После систематизации полученной информации ученым удалось выделить шесть основных способов, с помощью которых люди преодолевают длительный стресс.

Это послужило основой модели копинга и устойчивости BASIC Ph.

М одель копинга и стойкости BASIC Ph

BASIC Ph – модель, фокусирующаяся на естественных механизмах преодоления стресса. Она состоит из шести элементов устойчивости, комбинация которых формирует уникальный для каждого человека стиль преодоления проблем. Чем больше из этих элементов мы способны использовать, тем большую устойчивость можем развить.

B – belief

Убеждения и ценности, на которые мы опираемся во времена стресса или кризиса. Это не только религиозные верования, но и политические убеждения или чувство своей миссии, смысла жизни.

A – affect

Выражение чувств и эмоций через слезы, смех, искренние разговоры о своем эмоциональном опыте. Или же невербальные методы выражения чувств, таких как: рисование, чтение или письмо.

S – social

Социальные связи – поиск поддержки через принадлежность к группе (друзья, семья, коллектив) и выполнение своей роли в сообществе или организации.

C – cognitive

Логическое и критическое мышление для разрешения сложных ситуаций; способность собирать правдивую информацию, оценивать ситуацию, анализировать, планировать, составлять списки, рефлексировать.

I – imagination

Воображение и творчество как способ отвлечься от жестоких фактов реальности, способность мечтать о будущем или возвращаться воспоминаниями в счастливые моменты прошлого. Сюда также относятся чувство юмора, импровизация, искусство.

PH – physical

Физическая активность и телесные ощущения для преодоления стресса могут проявляться через физические нагрузки и телесные практики: любой спорт, прогулки, медитации. А также из-за насыщения системы органов чувств, например, благодаря употреблению пищи, лекарства.

Как это работает

Большинство людей использует больше одного элемента модели. Обычно многие имеют хорошо развитые три-четыре элемента. Для объяснения того, как именно мы используем различные элементы модели для преодоления жизненных трудностей, автор употребляет метафору языков. У каждого из нас есть:

проявленный язык ( apparent language ) – те элементы модели, которые мы осознанно используем для преодоления трудностей;

з абытый язык ( forgotten language ) – элементы, которые нам пока не доступны, но их можно развить.

Каждый из нас может использовать все шесть элементов. Их можно развивать как в терапии, так и в профилактической работе. Это позволит расширить диапазон способов преодолевать стресс и быть стойкими.