Уже полтора года украинцы живут в состоянии хронического стресса. Особенно трудно тем, кто на самой линии огня. Например, Херсон обстреливают постоянно. Но люди там остаются. И кроме помощи материальной нуждаются в поддержке психологической. Как помогают тем, кто на линии огня, рассказали журналисты Фактов ICTV.

Это — представители проекта Психологи на войне. В Херсоне они занимаются с детьми и объясняют их родителям, как помочь малышам справиться со стрессом. Оптимально проблему решить в начале, когда это состояние еще не закрепилось в психике ребенка.

— Постоянное напряжение влияет на состояние физическое и психологическое, — рассказывает директор районной организации Красного Креста Наталья Шатилова-Погасий.

Наталья пережила оккупацию, теперь — постоянные обстрелы. Говорит, что за полтора года прошла несколько этапов. В начале была растерянность, потом — эйфория от освобождения, дальше — страх хаотичных обстрелов.

Наталья с командой помогает херсонцам пережить беду. Когда раздают гуманитарную помощь, часто выясняется, что люди нуждаются не просто в еде, лекарствах или одежде.

Юлия Свиридова — психолог другой организации. По ее словам, люди не сразу признают, что находятся в стрессе. Это такая защитная реакция — не замечать ужаса войны.

— Мы работаем с местными жителями в волонтерских штабах или на горячей линии. Чаще всего это первичная консультация о семейных отношениях, нарушениях сна, — рассказывает психолог.

Юлия советует не отрицать свои эмоции, не играть в сильную личность, не запрещать себе базовые эмоции — страх, тревогу.

— Мы находимся в ненормальной ситуации, и любая реакция на ненормальную ситуацию является нормальной, — объясняет психолог.

Время от времени те, кто оказывают первую психологическую помощь, сами нуждаются в эмоциональной поддержке. Для этого психологи и волонтеры периодически выезжают в Одессу на специальные тренинги.

— Некоторые мои коллеги возмущаются, что в некоторых городах война не ощущается. Но для меня наоборот это норма, когда мы приезжаем туда, я понимаю, что это нормально, — рассказывает волонтер Наталья Шатилова-Погасий.

Психологи, с которыми общались журналисты, предупреждают, что в дальнейшем таких ситуаций может быть больше. И после нашей победы предстоит длительная работа с травмами войны.