Раньше вы легко могли пустить слезу при просмотре трогательного видео в соцсети, но с началом войны совсем разучились плакать. Почему так произошло и чем это чревато здоровью рассказывает психолог Алена Щербань.

Куда подевались слезы

Не плакать – вполне нормальная реакция для человека, живущего в состоянии постоянного стресса. И хотя поводов для плача достаточно – отчаяние от новостей, боль от потери знакомых и близких, постоянная угроза жизни – слез нет даже тогда, когда хочется поплакать, чтобы стало немного легче.

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Отсутствие слез – это защитная реакция нашего организма на опасность. Чтобы выжить, мы на время блокируем свои естественные желания, перестаем быть чувствительными к обстоятельствам. А когда опасность проходит, можем расплакаться без всяких причин.

Об этом часто рассказывают украинцы, которым удалось спастись с оккупированных территорий или оказаться в безопасном месте. Поэтому считать, что ваша душа с началом войны стала черствой не стоит.

Раскисать или нет

Постоянное сдерживание эмоций оказывает негативное влияние на физическое и психическое состояние, ведь в процессе плача мы даем выход угнетенным чувствам и нервному напряжению.

Эта полезная физиологическая реакция на стресс помогает высвободить окситоцин и эндорфины, так называемые гормоны счастья. К тому же плач снижает уровень стресса, помогает успокоиться и облегчает физическую боль.

Еще один немаловажный факт: на сдерживание слез тратится много энергии, которая может потребоваться организму в экстремальной ситуации. Так что поплакать во время войны – это возможность расслабиться.

И не карайте себя говоря: “Я плачу, потому что слаба”. Лучше говорите: “Я плачу, потому что мне тяжело и больно. Это нормально”. Кроме того, слезы являются социальным инструментом, показывающим другим, что вам может понадобиться поддержка, о которой не удобно просить.

Если вы дали себе обещание не раскисать в это непростое время и сдерживаете желание поплакать – пересмотрите свои принципы и дайте волю чувствам. Позаботьтесь о своем внутреннем психическом ресурсе.

Помните, ни в коем случае это не будет считаться проявлением слабости. Не секрет, что женщины более тонкослезны и в большинстве случаев им легче расплакаться, чем мужчинам: по статистике, в мирное время взрослая женщина плачет 2-3 раза в месяц, а мужчина только раз.

Но это касается мирного времени. Война изменила все правила и законы.

Как снова заплакать

У каждого человека есть свои болевые точки, нажав на которые можно вынудить себя плакать.

Кто-то может дать волю чувствам только в одиночестве. Кому-то, чтобы войти в острое эмоциональное состояние, нужна поддержка близкого человека, с которым можно откровенно поговорить.

Вызвать слезы помогают воспоминания, фотографии, музыка, связанные с важными переживаниями в вашей жизни.

Чтобы быстро вызвать слезы с помощью воспоминания, нужно отвлечься от окружающей среды и не просто прокручивать в памяти события прошлого, а попытаться прожить заново забытые эмоции и чувства. Вспомнить мельчайшие детали. При этом воспоминание не обязательно должно быть печальным. Это может быть и радостное событие.

В ситуации, когда человек находится в состоянии глубокой депрессии и не может расплакаться, даже если очень этого хочет, следует обратиться с помощью психолога.

Плакать каждый день – это нормально

Ненормальна война, а не ваши реакции на нее. Так что если вы не можете остановиться и плачете ежедневно – значит в этом требуется ваша психика для удержания равновесия.

Не следует забывать и о таком важном элементе психической терапии как оплакивание. Потому кто потерял на войне родного человека или дом необходимо выплакать свою боль, оставить его в прошлом, чтобы жить дальше. В состоянии горения люди могут плакать ежедневно месяцами!

Впрочем, если человек зацикливается только на личных переживаниях и забывает все остальное: не хочет полноценно питаться, не заботится о гигиене и собственной безопасности – ему нужна поддержка родных и помощь специалиста.

Сегодня украинцам следует осознать, что мы живем в новой реальности, и поскольку она может продолжаться достаточно долго, нужно к ней адаптироваться.

Желательно научиться действовать рационально, заботиться о своем физическом и психическом здоровье, помнить, что все наши эмоции (отсутствие слез или их большое количество) – это абсолютно нормально. Не забывайте, заботясь о себе и близких, вы приближаете нашу победу.