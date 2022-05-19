Если человек фиксирует, что надолго застрял в каких-то переживаниях, состоянии апатии, существует вероятность того, что он пытается обмануть себя.

Психотерапевт Анастасия Свердел рассказала об этом состоянии.

– Психика направлена ​​на раскрытие обмана и будет противиться ему до последнего. И это напряжение – это сигнал от всего организма, что что-то оно не туда идет и хватит пробовать идти наперекор своим истинным потребностям и желаниям, – отмечает Анастасия Свердел.

По ее словам, человек может долго заменять одни желания другими, удовлетворять одни потребности, закрывая глаза на другие, однако это будет происходить до поры до времени.

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— Пробовать заменить американо капучино или апельсиновый сок яблочным и уверять себя, что не все так плохо. Но до определенного времени, которое у каждого свое, — добавляет она.

Впоследствии потребность реализовываться будет пробиваться, как росток через асфальт.

Следовательно, если у человека есть хроническое напряжение, недовольство своей жизнью и затяжная апатия – это сигналы того, что нужно обратить внимание на какое-то стремление.

Источник: Психологическая поддержка