Якщо людина фіксує, що надовго застрягла у якихось переживаннях, стані апатії, існує ймовірність, що вона намагається обдурити себе.

Психотерапевтка Анастасія Свердел розповіла про цей стан.

– Психіка направлена на розкриття обману і буде опиратися йому до останнього. І оця напруга – це сигнал від всього організму, що щось воно не туди йде і досить пробувати йти наперекір своїм істинним потребам і бажанням, – зазначає Анастасія Свердел.

За її словами, людина може довго підмінювати одні бажання іншими, задовольняти одні потреби, заплющуючи очі на інші, проте це відбуватиметься до певного часу.

Зараз дивляться

– Пробувати замінити американо на капучино чи апельсиновий сік на яблучний і запевняти себе, що не все так погано. Але до певного часу, який у кожного свій, – додає вона.

Згодом потреба реалізовуватися пробиватиметься, як паросток через асфальт.

Отже, якщо у людини є хронічне напруження, незадоволення своїм життям і затяжна апатія – це сигнали того, що треба звернути увагу на якесь прагнення.

Джерело: Психологічна підтримка