Психоаналитик, руководитель платформы бесплатной психологической помощи “Расскажи мне” Ольга Корбут рассказала, к чему нужно быть готовым, вступая в отношения, чтобы сохранить их надолго.

— Каждый из нас вырос в своем уникальном мире, с разными представлениями о том, какими должны быть идеальные отношения. Но со временем мы понимаем, что идеальности в реальных отношениях не существует, — объяснила эксперт.

Ольга Корбут отметила, что даже разочарование в отношениях может стать поводом воспринимать неудачи как нечто, из чего вы можете извлечь пользу для себя.

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Наш партнер не может любить нас безусловно

Даже взаимоотношения между матерью и младенцем на самом деле односторонние. Мама бескорыстно отдает, иногда забывая о собственных потребностях, тогда как младенец только принимает.

Во взаимоотношениях между взрослыми трудно найти того, кто был бы готов к одностороннему обмену. В основе любых здоровых отношений лежит взаимный обмен — обмениваться тем, чего нам не хватает, и тем, что мы можем предложить другой стороне.

Нас могут разлюбить

Каждый взрослый человек имеет свободу выбора, и это абсолютно нормально. Нет никаких гарантий, которые могли бы защитить нас от того, что нас могут бросить.

Каждый вправе решать, хочет он оставаться в отношениях или нет. Это право взаимно, и вы также обладаете этой свободой выбора, чтобы быть с кем-то другим в определенный период своей жизни.

Отношения — это взаимный компромисс

Найти идеального партнера, который был бы точной копией вас самих, невозможно, ведь каждый из нас имеет свой уникальный жизненный опыт, воспитание и систему ценностей. Поэтому отношения — это об умении договариваться, ища такие решения, где оба партнера будут чувствовать себя комфортно.

Партнер не способен удовлетворить все наши потребности

Партнер может многое дать, но не может и не должен удовлетворять все наши желания. Наше разочарование здесь может быть связано с желанием повторить детский опыт, возможно, заполненный страхом и тревогой, и теперь во взрослой жизни мы ищем компенсацию.

По словам психоаналитика, здоровые, адекватные или взрослые отношения — это не о том, что мы можем оставаться и продолжать любить партнера, даже если сталкиваемся с разочарованием (“он не любит меня безусловно”), неопределенностью (“он может уйти в любой момент”), неудовлетворенностью (“он не может мне дать все, что я хочу”).

Взрослые отношения — это о возможности справиться со страхом или тревожностью познавать что-то новое, не бояться столкнуться с неидеальностью. Это о готовности к новому, неизведанному и, возможно, очень интересному, резюмирует эксперт.

Источник: Психологическая поддержка