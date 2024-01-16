Психоаналітик, керівниця платформи безоплатної психологічної допомоги Розкажи мені Ольга Корбут розповіла, до чого потрібно бути готовою, вступаючи у стосунки, щоб зберегти їх надовго.

– Кожен із нас виріс у своєму унікальному світі, зі своїм уявленням про те, якими мають бути ідеальні стосунки. Але з часом ми розуміємо, що ідеальності в реальних стосунках не існує, – пояснила експертка.

Ольга Корбут зазначила, що навіть розчарування у стосунках може стати приводом сприймати невдачі як щось, з чого ви можете отримати користь для себе.

Зараз дивляться

Наш партнер не може любити нас безумовно

Навіть взаємини між матір’ю і немовлям насправді односторонні. Мама безкорисливо віддає, іноді забуваючи про власні потреби, тоді як немовля лише приймає.

У взаєминах між дорослими важко знайти того, хто був би готовий до одностороннього обміну. В основі будь-яких здорових стосунків лежить взаємний обмін – обмінюватися тим, чого нам бракує, і тим, що ми можемо запропонувати іншій стороні.

Нас можуть розлюбити

Кожна доросла людина має свободу вибору, і це абсолютно нормально. Немає жодних гарантій, які могли б захистити нас від того, що нас покинуть.

Кожен має право вирішувати, хоче він залишатися у стосунках чи ні. Це право взаємне, і ви також маєте цю свободу вибору, щоб бути з кимось іншим у певний період свого життя.

Стосунки – це взаємний компроміс

Знайти ідеального партнера, який був би точною копією вас самих, неможливо, адже кожен із нас має свій унікальний життєвий досвід, виховання та систему цінностей. Тому стосунки – це про вміння домовлятися, шукаючи такі рішення, де обидва партнери почуватимуться комфортно.

Партнер не здатен задовольнити всі наші потреби

Партнер може багато чого дати, але не може і не повинен задовольняти всі наші бажання. Наше розчарування тут може бути пов’язаним із бажанням повторити дитячий досвід, можливо, заповнений страхом і тривогою, і тепер у дорослому житті ми шукаємо компенсацію.

За словами психоаналітика, здорові, адекватні або дорослі стосунки – це не про те, що ми можемо залишатися і продовжувати любити партнера, навіть якщо стикаємося з розчаруванням (“він не любить мене безумовно”), невизначеністю (“він може піти в будь-який момент”), незадоволеністю (“він не може мені дати все, що я хочу”).

Дорослі стосунки – це про можливість впоратися зі страхом або тривожністю пізнавати щось нове, не боятися зіткнутися з неідеальністю. Це про готовність до нового, незвіданого і, можливо, дуже цікавого, резюмує експерт.

Джерело: Психологічна підтримка