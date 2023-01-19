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Негатив в нашей жизни: почему жаловаться это не всегда плохо

19 января 2023, 13:24
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья Алена Щербань психолог
психология
Источник: Depositphotos

Психолог Алена Щербань в комментарии Фактам ICTV рассказала, почему у нас возникает потребность жаловаться и нужно ли подавлять в себе это желание.

Альона Щербань

— Так уж устроен наш мозг, что ему больше нравится фокусироваться на негативных событиях, чем на положительных. В психологии этот принцип называется “плохое сильнее хорошего”, — объясняет Алена.

По ее словам, выражение эмоций и обсуждение трудностей в общении с другими людьми может быть полезным для того, чтобы справиться с ними и понять себя лучше. Однако это не означает, что жаловаться нужно всегда и в любой ситуации.

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— Важно уметь различать эффективное выражение своих чувств и неэффективное, — продолжает психолог.

По ее словам, эффективное выражение чувств помогает человеку обработать свои эмоции и найти способы решения проблемы. Неэффективное часто связано с отказом от ответственности за свои действия и ожиданием, что другие люди или обстоятельства изменятся в том направлении, которое нам бы хотелось.

— Такой подход к жизни может привести к чувству хронического разочарования и неудовлетворенности, а также к ухудшению отношений с другими людьми, — предостерегает специалист.

По ее словам, эффективное выражение своих чувств может включать в себя следующие шаги:

  • начните с понимания того, что именно вы чувствуете и чего хотите. Это может помочь вам быть более четкими и ясными в том, что вы хотите сказать;
  • используйте ясные и конкретные фразы, чтобы выразить свои чувства и желания. Не используйте универсальные слова, такие как “всегда” и “никогда”;
  • объясните, почему ваши чувства и желания важны для вас, чтобы другие люди могли лучше понять вашу точку зрения.

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