Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Фото Психологія

Негатив у нашому житті: чому скаржитися не завжди погано

19 Січня 2023, 13:24
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я Альона Щербань психолог
психология
Джерело: Depositphotos

Психолог Альона Щербань у коментарі Фактам ICTV розповіла, чому у нас виникає потреба скаржитися і чи потрібно придушувати в собі це бажання.

Альона Щербань

– Так уже влаштований наш мозок, що йому більше подобається фокусуватися на негативних подіях, ніж на позитивних. У психології цей принцип називається “погане сильніше хорошого”, – пояснює Альона.

За її словами, вираження емоцій та обговорення труднощів у спілкуванні з іншими людьми може бути корисним для того, щоб впоратися з ними та зрозуміти себе краще. Однак це не означає, що скаржитися потрібно завжди і в будь-якій ситуації.

Зараз дивляться

– Важливо вміти розрізняти ефективне вираження своїх почуттів і неефективне, – продовжує психолог.

За її словами, ефективне вираження почуттів допомагає людині обробити свої емоції і знайти способи вирішення проблеми. Неефективне часто пов’язане з відмовою від відповідальності за свої дії та очікуванням, що інші люди чи обставини зміняться в тому напрямку, який ми хотіли б.

– Такий підхід до життя може призвести до почуття хронічного розчарування і незадоволеності, а також до погіршення відносин з іншими людьми, – застерігає фахівець.

За її словами, ефективне вираження своїх почуттів може включати в себе наступні кроки:

  • почніть з розуміння того, що саме ви відчуваєте і чого хочете. Це може допомогти вам бути чіткішими щодо того, що ви хочете сказати;
  • використовуйте чіткі та конкретні фрази, щоб висловити свої почуття та бажання. Не використовуйте універсальні слова, такі як “завжди” та “ніколи”;
  • поясніть, чому ваші почуття та бажання важливі для вас, щоб інші люди могли краще зрозуміти вашу точку зору.

Теги
Поради психолога психічні розлади
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь