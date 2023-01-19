Психолог Альона Щербань у коментарі Фактам ICTV розповіла, чому у нас виникає потреба скаржитися і чи потрібно придушувати в собі це бажання.

– Так уже влаштований наш мозок, що йому більше подобається фокусуватися на негативних подіях, ніж на позитивних. У психології цей принцип називається “погане сильніше хорошого”, – пояснює Альона.

За її словами, вираження емоцій та обговорення труднощів у спілкуванні з іншими людьми може бути корисним для того, щоб впоратися з ними та зрозуміти себе краще. Однак це не означає, що скаржитися потрібно завжди і в будь-якій ситуації.

Зараз дивляться

– Важливо вміти розрізняти ефективне вираження своїх почуттів і неефективне, – продовжує психолог.

За її словами, ефективне вираження почуттів допомагає людині обробити свої емоції і знайти способи вирішення проблеми. Неефективне часто пов’язане з відмовою від відповідальності за свої дії та очікуванням, що інші люди чи обставини зміняться в тому напрямку, який ми хотіли б.

– Такий підхід до життя може призвести до почуття хронічного розчарування і незадоволеності, а також до погіршення відносин з іншими людьми, – застерігає фахівець.

За її словами, ефективне вираження своїх почуттів може включати в себе наступні кроки: