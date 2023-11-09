Этой осенью в Киеве произошло сразу несколько подростковых самоубийств подряд. Эти случаи вызвали резонанс в обществе и напугали многих родителей.

Психолог фонда Голоса Детей Екатерина Базиль рассказывает, как заметить первые “красные флажки” в поведении детей, можно ли уберечь подростков от такой трагедии и как говорить с ними на эту чувствительную и болезненную тему.

Что побуждает подростков совершать самоубийства

— Замечу, подростковый суицид — это не о желании умереть. Чаще всего это желание избежать проблем, которые возникли в школе или близком окружении, неумение строить отношения, — говорит Екатерина Базиль.

Психолог отмечает, каждый подросток, какие бы ситуации не возникали, должен иметь опору в лице своих родителей или других близких людей.

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Очень часто родители пытаются придерживаться авторитарного метода воспитания, но он недейственен в подростковом возрасте.

Также будет ошибкой относиться к подростку как к ребенку, ведь сын или дочь уже повзрослели, понимают определенную степень своей взрослости и требуют соответствующего отношения к себе — доверчивого и понимающего.

Родители же часто не понимают, почему какие-то пустяковые, на их взгляд, вещи важны для ребенка. Забывая, что именно обесценивание переживаний подростка вызывает конфликт в общении, а это может выплеснуться самым ужасным образом.

— Повышает риск самоубийства и пережитый опыт насилия или наблюдение жестокого обращения по отношению к другим, — говорит психолог.

Специалист предупреждает, все перечисленное может вызвать депрессивные состояния у подростков, замкнутость, развитие тревожного расстройства, и, как следствие — суицидальные наклонности.

Как на подростковые самоубийства влияет война

Фактор войны действительно серьезно влияет на психику всех. Но, по словам Екатерины Базиль, у детей подросткового возраста вызвать суицидальные мысли может не сам факт войны, а изменения, которые она несет за собой: отсутствие стабильной социализации, смена места жительства, потеря друзей и привычного окружения, присутствие смерти в повседневной жизни, непроизвольное наблюдение травматических событий через соцсети или СМИ.

Все это негативно влияет на еще несформированную психику ребенка, а особенно — если подросток не чувствует поддержки родителей.

Понятно, что и родители во время войны переживают много негативных эмоций и стрессовых ситуаций, поэтому ребенок не всегда получает нужное количество внимания и понимания.

Виноваты ли родители в самоубийствах детей

Психолог считает, что обвинять родителей в самоубийстве детей некорректно.

Но она обращает их внимание на то, какие аспекты вызывают негативные реакции ребенка в общении с родителями.

— Причиной раздражения подростков может быть неосведомленность родителей об их потребностях, неверная расстановка приоритетов в общении, — говорит Базиль.

Это часто усиливает у детей чувство одиночества, ненужности, непонимания.

Психолог отмечает, родители бессознательно могут спровоцировать опасные состояния у своих детей, даже конфликтуя между собой.

То есть, если ребенок становится свидетелем постоянных конфликтов и ссор родителей в период до, скажем, 10-11 лет, это позже, в подростковом возрасте, может стать причиной тревожных расстройств и негативных мыслей и опасных намерений.

Красные флажки, на которые родителям стоит обратить внимание

— Назову четыре аспекта поведения ребенка, по которым можно отследить угрозу суицидальных наклонностей, — говорит психолог.

Первый — о чем ребенок часто говорит, второй — когда резко меняется привычное поведение, третий — постоянно подавленное состояние, четвертый — аутоагрессия, то есть, причинение себе вреда.

Стоит знать о каждом из них.

О чем ребенок часто говорит

Если подросток начал интересоваться темой смерти, самоубийства — это не всегда означает наличие суицидальных наклонностей, но является серьезным звоночком.

Поэтому ни в коем случае нельзя пропускать это мимо внимания. Важно поговорить с ребенком, показать свое понимание и желание помочь.

— В целом суицидальные наклонности детей можно разделить на два типа, — разъясняет Екатерина Базиль.

Во-первых, ребенок стремится через попытку самоубийства привлечь к себе внимание, но не намерен убивать себя.

Во-вторых, подросток действительно планирует совершить самоубийство.

Подросткам свойственно преувеличивать свои реальные чувства, но когда ребенок говорит или пишет в соцсетях: я не знаю, для чего мне жить, я не хочу жить, я не вижу смысла жизни, — на это стоит обратить внимание и спокойно поговорить с дочерью или сыном.

В разговорах с подростками взрослым важно быть честными, убеждена Базиль, ни в коем случае не избегать правды, не обесценивать и не осуждать своего ребенка. Наоборот — показать свою поддержку и готовность помочь.

Важно понять, не занижена ли у ребенка самооценка.

— Стоит насторожиться, если подросток говорит о себе — какой (какая) я глупый (я), я никому не нужен (на), я ненавижу себя, я себе не нравлюсь и т.д., — отмечает Базиль.

Задачей взрослых в этом случае помочь подростку почувствовать его ценность, важность и нужность.

Резкое изменение привычного поведения

Важно отслеживать кардинальные изменения поведения и стиля общения подростка. Например, если ребенок всегда был аккуратным и вдруг прекратил следить за порядком и своим видом.

И наоборот — ребенок был неаккуратным, но стал тщательно следить за порядком и вести себя более сдержанно в своих действиях и высказываниях.

Или внезапно стал замкнутым, хотя всегда любил общаться с людьми.

Это все сигналы, на которые взрослым стоит обращать внимание, чтобы предотвратить трагедию.

Подавленное состояние

Если ребенок длительное время находится в подавленном, замкнутом состоянии и отказывается делиться своими чувствами — это тоже звоночек, который важно не пропустить.

— В этом случае стоит мягко выяснить причину, проявить заботу, понимание и любовь, — говорит психолог.

Аутоагрессия (селфхарм)

Если вы замечаете на теле ребенка порезы, царапины, расцарапывания — важно поговорить с ним об этом, выяснить причины таких действий и узнать, в чем ребенок нуждается.

Как действовать, если заметили у ребенка склонность к самоубийству

Если вы заметили вышеперечисленные факторы, лучшим решением родителей будет обратиться к психологу с вопросом, как действовать, чтобы не навредить ребенку.

В общении же с ребенком стоит проявить мягкость и понимание, избегать авторитарного, пренебрежительного тона.

Стоит показать ребенку, что его чувства важны и нормальны.

Подростки очень чувствительно реагируют на сравнение их с другими, оценку их личностных качеств. Родителям важно избегать этого.

Стоит предложить и самому подростку пообщаться с психологом, чтобы научиться лучше понимать свои чувства и состояния, выйти из возможного кризиса.

Если психолог после разговора с ребенком выявит необходимость в консультации психиатра — не стоит этим пренебрегать.

В каком возрасте дети наиболее склонны к суицидальным мыслям

Екатерина Базиль объясняет, что подростковый возраст отличается острым возрастным кризисом. Ребенок сталкивается с потребностью самоидентификации, осознанием своих желаний, формированием своей роли в мире, физиологическими изменениями организма.

Но при этом не понимает изменений своего самоощущения и перепадов настроения, не чувствует достаточной опоры, чтобы принять и сжиться со своим новым состоянием.

— Частые случаи самоубийства среди детей случаются в 14-16 лет — в период становления подростка как личности, — объясняет психолог.

Однако, по ее словам, причиной суицидальных попыток у детей является не возраст, а внутренние конфликты, которые переживает ребенок в этом возрасте.

Стоит ли следить за ребенком: читать переписку, контролировать

— Однозначно нет! Повторю, причиной суицидальных мыслей чаще всего становится отсутствие доверительных отношений в семье, — говорит Екатерина Базиль.

Избегая унизительного контроля, все же надо быть внимательными к кругу общения подростка, его позиционированию себя в соцсетях, контенту, которым он интересуется. Но стараться не нарушать личные границы ребенка.

— Обязательным является не контроль, который спровоцирует недоверие ребенка к родителям, а общение, обсуждение проблем и поддержка, — уточняет психолог.

Существует ли профилактика самоубийств

Психолог убеждена, профилактикой можно считать положительный психоэмоциональный климат в семье, чтобы ребенок с раннего возраста понимал, его уважают и любят в любой ситуации.

В подростковом возрасте это даст ребенку понимание, как следует действовать в сложных моментах.

Если ребенок поинтересуется у родителей темой самоубийства, об этом стоит откровенно поговорить с точки зрения его последствий.

Но важно учитывать возрастные особенности ребенка и его собственное отношение к теме.

Нужно поинтересоваться, что сам ребенок думает по этому поводу, как реагирует на услышанную информацию.

Дети часто не осознают, что потеря жизни — это навсегда. Также нужно привести факты, которые бы подтверждали — выбор жить — правильный.

Потому что жизнь — яркая, она открывает много возможностей, дарит множество положительных впечатлений. Лишить себя этого — необдуманно. И страшно для любящих родителей.