Психолог Богдана Велигура на площадке популярного онлайн-ресурса доказательной медицины Береги себя рассказала о том, как уберечь себя и своих близких от расстройств пищевого поведения.

— Расстройства пищевого поведения это почти всегда результат одновременного влияния нескольких факторов, — отмечает специалист.

По ее словам, если с генами, наследственностью и врожденными особенностями обмена веществ бороться бесполезно, то влиять на пищевые привычки, отношение к телу, самооценку и на потребляемый контент мы можем всегда.

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Здоровые пищевые привычки

сбалансированное и разнообразное питание в соответствии с потребностями организма;

потребление продуктов без их распределения на “хорошие” и “плохие”;

отсутствие пищевых ограничений, диет и принуждений, кроме случаев медицинских показаний;

отсутствие зацикленности на еде.

Пищевые привычки формируются в семье, утверждает психолог. Поэтому один из способов предупреждения расстройств пищевого поведения – выяснить для себя, что должно включать сбалансированный рацион и внедрить это в питание вашей семьи.

Отношение к телу

— Мы должны помнить, что главная функция нашего тела — не соответствовать инстаграммным трендам, а жить полноценной жизнью, — отмечает Богдана Велигура.

По ее словам, проблемы начинаются, когда мы фокусируемся на внешних характеристиках тела. В частности, на тех аспектах, которые нас не удовлетворяют.

При этом мы должны быть осторожны в оценочных суждениях и заявлениях как относительно собственной внешности и формы тела, так и других людей.

Самооценка

По словам психолога, когда самооценка строится только вокруг одного аспекта личности, например формы и вида тела, это приводит к зацикленности и шаткости самооценки.

— Если этот аспект не соответствует ожиданиям человека, может возникнуть чувство разочарования в себе, опустошения и безнадежности, — говорит специалист.

В таком состоянии мы становимся очень уязвимыми. Поэтому нужно осознавать, что каждый из нас имеют много граней личности. Облик и форма тела — лишь одна из многих.

Психолог рекомендует сделать простое упражнение – выписать все аспекты, из которых состоит ваша самооценка.

К примеру:

я в учебе или карьере;

я как мама/отец, дочь/сын, жена/супруг, подруга/друг;

я и моя забота о собственном здоровье и т.д.

У каждого эти аспекты будут разными. Выпишите их и попробуйте понять, свои сильные и слабые стороны. Причем иметь слабые стороны — вполне нормально и не значит, что вы должны бросить все силы на их исправление.

Следует научиться принимать то, что все у нас есть сильные и слабые стороны. И это отлично. Ибо именно это делает каждого и каждую из нас неповторимыми.

Основой адекватной и здоровой самооценки является понимание, что я достоин любви и уважения уже такой, как есть. Для этого мне не нужно худеть или набирать вес, соответствовать каким-либо другим социальным стандартам и т.д.

Сознательно выбираем контент

Сейчас мы много времени проводим в цифровом пространстве — от залипания в социальных сетях и до просмотра сериалов на ночь.

Если визуальные образы, которые мы там видим, в большинстве своем транслируют тиранию идеальных тел, с кубиками пресса и нулевой степенью целлюлита после рождения троих детей, то мозг именно это и воспринимает норму.

Хотя статистически такие формы даже до рождения детей, при регулярных физических нагрузках и сбалансированном питании встречаются не так часто. Однако мозг человека плохо воспринимает статистику, в отличие от визуальных образов.

Следует внимательно следить за визуальным контентом, который мы потребляем и следить, не стала ли тирания “идеальных тел” нормой для вашей ленты.

Беспокойтесь о своем теле и будьте благодарны ему за то, что оно хорошо служит вам и дает возможность наслаждаться жизнью. Будьте сознательны и берегите себя.

Источник: Береги себя