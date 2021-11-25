Родители, партнер, начальник или даже бабушка — психологическим насильником или абьюзером (от английского abuse — жестокое обращение) может быть кто угодно. Чаще всего речь идет об отношениях в паре. Психологи говорят, что больше от эмоционального насилия страдают женщины.

“Жена обязана сидеть дома, а не распивать кофе с подружками”, — говорит муж. “Что ты вырядился, как бомж”, — делает “комплимент” парню его девушка. “Дверь в твою комнату всегда должна быть распахнута”, — приказывает сыну-студенту его мать. Если такое общение — норма в ваших отношениях, вас шантажируют и унижают, возможно, стоит задать себе вопрос: а это не способы психологического насилия?

Как понять, что рядом абьюзер

Он контролирует и запрещает

Абьюзер хочет знать, где вы и с кем, маскируя это заботой: “Я хочу знать где ты, чтобы не переживать”. При этом вспышки гнева и ревности могут быть частой реакцией на простой звонок коллеги.

Он стремится изолировать

Запреты выпить кофе с подругами, заниматься любимым хобби и постепенное отдаление жертвы от родственников — типичные приемы абьюзера.

Он будет критиковать

“Ты не мужик, а тряпка”, “посмотри, на кого ты похож(-а)!” — частые фразы в лексиконе психологического насильника.

Причем, критиковать он будет не только вас, но и родителей, друзей, коллег по работе.

Он не обращает внимания на ваши чувства

Оскорбив вас, он может крикнуть “прекрати реветь” или наказать молчанием. Один из излюбленных приемов абьюзера: после оскорбления сказать, мол, это была шутка. И вот вы уже сомневаетесь в своей адекватности.

Он игнорирует личные границы

Проверить ваш мобильный телефон, ворваться в комнату без стука, пошарить в ваших вещах для абьюзера тоже не проблема.

Использует другие виды психологического насилия

Например, “газлайтинг”, когда пытается выставить вас сумасшедшим или, как минимум, неуверенным в себе человеком с помощью фраз “этого не было!”, “я такого не говорила!”, “тебе показалось!”.

Абьюзер может применять и экономическое насилие, “наказывая гривной” за проступки.

Но абьюзер — не абсолютный монстр. Он не выбирал так себя вести. В ответ на травматичный опыт детства с унижением и беспомощностью теперь так он пытается избежать этих болезненных воспоминаний и переживаний.

Как можно жить с таким человеком

Но абьюзер не так прост, как кажется. “Психологический кнут” он искусно чередует с пряником. Абьюзер убеждает жертву, что все это делается из любви, а сильнее его вас не полюбит никто.

— После каждой ссоры наступает “медовый месяц”, — объясняет психолог и сексолог Юлия Дамочкина.

Например, он начинает задаривать подарками. Женщина чувствует себя особенной. И вот “рыбка” на крючке. Дальше, когда женщина делает ошибку, абьюзер ее наказывает: лишает любви, подарков, близости. У женщины появляется чувство вины, и она уже готова сделать все, что угодно. Тогда абьюзер снисходит к ней, прощает.

Но у жертвы в голове появляется четкая причинно-следственная связь: ошибка — наказание. Несмотря на боль, из-за положительных моментов, из-за этих качелей, женщина остается с ним.

Психотерапевт Роман Мельниченко объясняет психологические причины жизни с абьюзером.

— Чаще всего женщина не знала других отношений. Вот сегодня у меня была консультация, где женщина с детства пыталась заслужить любовь холодной матери. Теперь она испытывает то же в отношениях с мужчинами,- говорит врач.

По его словам, влюбленные в нее ее не интересуют, ведь ей уже не нужно добиваться их любви. Те, кто ее обижает, отстраняется, включают в ней детскую программу — она жертвует собой до последнего в надежде услышать, что ее любят.

Но не стоит спешить провозглашать каждого партнера абьюзером, советует психолог. Например, партнер меня обидел, и я молчу. Я хочу, чтобы он извинился. Это наказание молчанием или нормальные отношения? Согласитесь, это часть отношений.

Запугивание, унижение, обесценивание — вот это недопустимо. Там, где один возвеличивается за счет другого, — это психологическое насилие. Все остальное — нужно дискутировать.

А если партнер и правда абьюзер, как себе помочь? Что делать?

Бежать — советуют психологи.

— Здесь стоит вопрос психического здоровья, который за собой тянет здоровье физическое. Даже химия в теле меняется, когда выделяются только гормоны стресса, — утверждает Юлия Дамочкина.

Человек будет плохо спать, болеть, будет постоянно в низком ресурсном состоянии. Это скажется и на работе. Это тянет человека на дно.

Убежать от абьюзера непросто. За годы отношений самооценка жертвы стремительно падает, а с ней и ресурс. Для начала психологи советуют идти в конфликт. (Речь идет ТОЛЬКО о психологическом, а не физическом насилии – ред).

— Конфликт — это когда у людей есть два “хочу” и нет консенсуса, — говорит Роман Мельниченко.

Ссора — это плохой метод решения конфликта. А вот конфликтов нельзя избегать. Если я вижу, что игра идет в одни ворота, я должен прийти и это озвучить: в последнее время я для тебя всем жертвую, а ты для меня – нет.

Партнер может сопротивляться, но вы приводите аргументы и приходите к согласию. Ведь одна из целей отношений — это баланс “брать-давать”. Вы ощущаете, когда этот баланс нарушается не в вашу пользу.

Юлия Дамочкина готовит к тому, что уход из таких отношений не будет простым, но только для тех, кто не твердо решил идти до конца.

— Чувство вины — это кнопка, на которую абьюзер постоянно давит, — говорит психолог.

Если жертва начнет уходить, он начнет давить сильнее. Абьюзер может создавать условия, при которых жертва не сможет уйти. Например, возобновить конфетно-букетный период. Часто уйти невозможно, пока он сам не позволит.

Нужно жестко обозначать свои границы: вот так со мной нельзя, если ты будешь продолжать, я уйду. И если ситуация не меняется, действительно уходить.