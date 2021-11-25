Батьки, партнер, начальник чи навіть бабуся – психологічним насильником або аб’юзером (від англ. abuse — жорстоке ставлення) може бути хто завгодно. Частіше йдеться про стосунки в парі. Психологи кажуть, що більше від емоційного насильства в парі страждають жінки.

“Дружина зобов’язана сидіти вдома, а не вештатись по кав’ярнях з подружками”, – каже чоловік. “Чого ти одягаєшся, як безхатько”, – робить “комплімент” хлопцю його дівчина. “Двері у твою кімнату завжди мають бути відчинені”, – наказує сину-студенту мати. Якщо таке спілкування – норма у ваших стосунках, вас шантажують і принижують. Тож, можливо, варто замислитись – чи не це психологічне насильство.

Як зрозуміти, що поруч аб’юзер

Він контролює і забороняє

Аб’юзер хоче знати, де ви, маскуючи це під піклування: “Я хочу знати, з ким ти була, щоб не хвилюватися”. При цьому спалахи гніву та ревнощів можуть бути частою реакцією на звичайний дзвінок від колеги.

Він прагне ізолювати

Заборона пити каву з подружками та займатись улюбленою справою, поступове віддалення жертви від родичів – типові прийоми аб’юзера.

Він буде критикувати

“Ти не чоловік, а ганчірка”, “подивись, на кого ти схожий(-а)!” – часті фрази в лексиконі психологічного насильника.

Та й критикувати він буде не лише вас, а й батьків, друзів та колег.

Він не звертає увагу на ваші почуття

Образивши вас, він може крикнути “припини ревіти!” чи покарати мовчанням. Один з улюблених прийомів аб’юзера: після образ сказати, мовляв, це був жарт. І от ви вже сумніваєтеся у власній адекватності.

Він ігнорує особисті кордони

Перевірити ваш мобільний телефон, увірватися у кімнату, нишпорити у ваших речах для аб’юзера теж не проблема.

Використовує інші види психологічного насильства

Наприклад, “газлайтинг”, коли вас намагаються виставити божевільною чи невпевненою людиною за допомогою фраз “цього не було!”, “я такого не казала!”, “тобі здалося!”.

Аб’юзер може застосовувати й економічне насильство, “караючи гривнею” за помилки.

Але аб’юзер – не тотальний монстр. Він не вибирав так себе поводити. У відповідь на травматичний досвід дитинства з приниженнями та безпорадністю тепер так він намагається уникати цих болісних спогадів та переживань.

Як можна жити з такою людиною

Ааб’юзер не такий простий, як здається. “Психологічний батіг” він майстерно чергує з пряником. Аб’юзер переконує жертву, що все це робить, бо кохає, а сильніше за нього вас не любитиме ніхто.

– Після кожної сварки настає “медовий місяць”, – пояснює психологиня та сексологиня Юлія Дамочкіна.

Наприклад, він починає обдаровувати подарунками. Жінка почувається особливою. І ось “рибка” на гачку. Далі, коли жертва робить помилку, аб’юзер її карає: позбавляє кохання, подарунків, близькості. В жінки з’являється відчуття провини, і вона вже готова зробити все, що завгодно.

Тоді аб’юзер пробачає. Але в голові жертви з’являється чіткий причинно-наслідковий зв’язок: помилка – покарання. Незважаючи на біль, через ці позитивні моменти, через цю “гойдалку”, жінка залишається з аб’юзером.

Психотерапевт Роман Мельниченко пояснює психологічні причини життя з аб’юзером.

– Найчастіше жінка не знала інших стосунків. От сьогодні в мене була консультація, де жінка з дитинства намагалася заслужити любов холодної матері, – говорить лікар.

За його словами, тепер вона відчуває це у стосунках з чоловіками. Закохані в неї її не цікавлять, адже їй вже не потрібно добиватися їхнього кохання. Ті, хто її ображає та відсторонюється, вмикають в ній дитячу програму – вона жертвує собою до останнього аби почути, що її люблять.

Але не варто поспішати називати кожного партнера аб’юзером, радить Роман Мельниченко. Наприклад, партнер мене образив, я мовчу. Я хочу, щоб він вибачився. Це “покарання мовчанням” чи нормальні стосунки? Погодьтеся, це частина стосунків.

Залякування, приниження, знецінення – це неприпустимо. Там, де один звеличується за рахунок іншого – це психологічне насильство. Все решта – треба дискутувати.

Якщо партнер справді аб’юзер, як допомогти собі

Бігти – радять психологи.

– Тут стоїть питання психічного здоров’я, яке за собою тягне здоров’я фізичне. Навіть хімія в тілі змінюється, коли виділяються лише гормони стресу, – каже Юлія Дамочкіна.

Людина буде погано спати, хворіти, буде постійно в низькому ресурсному стані. Це позначиться і на роботі. Це тягне людину на дно.

Втекти від аб’юзера складно

За роки стосунків самооцінка жертви стрімко падає, а разом з нею й ресурс. Психологи радять йти в конфлікт. (Йдеться ТІЛЬКИ про психологічне, а не фізичне насильство – ред.)

– Конфлікт – це коли в людей є два “хочу” й немає консенсусу. Сварка – це поганий метод вирішення конфліктів, – говорить Роман Мельниченко.

А от конфліктів не можна уникати. Якщо я бачу, що гра йде в одні ворота, я повинен прийти і це озвучити: останнім часом я для тебе всім жертвую, а ти для мене – ні.

Партнер може сперечатися, але ви наводите аргументи. Адже одна з цілей стосунків – це баланс “брати-давати”. Ви відчуваєте, коли цей баланс порушується не на вашу користь.

Юлія Дамочкіна готує до того, що вихід із таких стосунків, не буде простим, але лише для тих, хто не твердо вирішив йти до кінця.

Почуття провини – це кнопка, на яку аб’юзер постійно давить. Якщо жертва захоче піти, він почне тиснути сильніше. Аб’юзер може створювати умови, за яких жертва не зможе піти. Наприклад, відновити цукерково-букетний період. Часто піти неможливо, допоки він сам не дозволить.

Треба жорстко окреслити свої кордони: так зі мною не можна, якщо ти будеш продовжувати, я піду. І якщо ситуація не змінюється, дійсно йти.