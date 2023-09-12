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Психология

Психотерапевт о причинах суицидов среди ветеранов, как предотвратить, что нельзя делать

12 сентября 2023, 11:35
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
депресія
Источник: Pexels

Заместитель директора Центра психического здоровья и реабилитации Лесная поляна Минздрава Украины Татьяна Сиренко рассказала, как вовремя распознать суицидальные намерения у ветеранов и как предотвратить самоубийства.

Для большинства ветеранов суицид — это мольба о помощи, которую часто никто не слышит. Это важный месседж ко всему обществу: мы должны научиться слышать и распознавать эти риски у ветеранов, а также действовать, — объясняет Татьяна Сиренко.

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Причины самоубийств среди ветеранов:

  • проблемы с адаптацией (здесь очень важна поддержка общества);
  • недоразумение в семье, нарушение привязанностей (например, когда жена с детьми за границей);
  • межличностные конфликты в армии;
  • страх отчуждения, самоизоляция;
  • чувство вины;
  • обесценение.

Что делать, когда человек говорит о самоубийстве

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  1. Задавайте прямые вопросы, можете уточнить определенные детали (но не перечисляем методы самоубийства, не подталкиваем к новым идеям).

  2. Не оставляйте человека наедине с самим собой.

  3. Сопереживайте, проявляйте эмпатию и заинтересованность.

  4. Будьте внимательны к этому человеку.

  5. Составьте план безопасности: поговорите с человеком, что он будет делать в случае обострения ситуации, кому он может позвонить.

  6. Обеспечьте человеку доступ к помощи: расскажите, что психолог может помочь, направить на консультацию к специалистам.

Если человек говорит о самоубийстве: чего нельзя делать

  1. Не избегайте его. Если вы уже услышали о намерении человека совершить суицид, нельзя делать вид, что этого не произошло.

  2. Не обесценивайте и не провоцируйте. “Да забей, не парься, у тебя руки-ноги на месте”. Или: “Да ты же выжил, должен радоваться жизни”.

  3. Оставлять один на один с проблемами. Мы должны либо поддержать человека сами, либо привлечь профессиональную помощь, группу поддержки, ветеранское сообщество.

Источник
Центр общественного здоровья
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військовослужбовці Депрессия поради лікаря Суїцид
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