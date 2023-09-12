Заместитель директора Центра психического здоровья и реабилитации Лесная поляна Минздрава Украины Татьяна Сиренко рассказала, как вовремя распознать суицидальные намерения у ветеранов и как предотвратить самоубийства.
— Для большинства ветеранов суицид — это мольба о помощи, которую часто никто не слышит. Это важный месседж ко всему обществу: мы должны научиться слышать и распознавать эти риски у ветеранов, а также действовать, — объясняет Татьяна Сиренко.
Причины самоубийств среди ветеранов:
- проблемы с адаптацией (здесь очень важна поддержка общества);
- недоразумение в семье, нарушение привязанностей (например, когда жена с детьми за границей);
- межличностные конфликты в армии;
- страх отчуждения, самоизоляция;
- чувство вины;
- обесценение.
Что делать, когда человек говорит о самоубийстве
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Задавайте прямые вопросы, можете уточнить определенные детали (но не перечисляем методы самоубийства, не подталкиваем к новым идеям).
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Не оставляйте человека наедине с самим собой.
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Сопереживайте, проявляйте эмпатию и заинтересованность.
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Будьте внимательны к этому человеку.
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Составьте план безопасности: поговорите с человеком, что он будет делать в случае обострения ситуации, кому он может позвонить.
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Обеспечьте человеку доступ к помощи: расскажите, что психолог может помочь, направить на консультацию к специалистам.
Если человек говорит о самоубийстве: чего нельзя делать
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Не избегайте его. Если вы уже услышали о намерении человека совершить суицид, нельзя делать вид, что этого не произошло.
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Не обесценивайте и не провоцируйте. “Да забей, не парься, у тебя руки-ноги на месте”. Или: “Да ты же выжил, должен радоваться жизни”.
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Оставлять один на один с проблемами. Мы должны либо поддержать человека сами, либо привлечь профессиональную помощь, группу поддержки, ветеранское сообщество.