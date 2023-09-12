Заместитель директора Центра психического здоровья и реабилитации Лесная поляна Минздрава Украины Татьяна Сиренко рассказала, как вовремя распознать суицидальные намерения у ветеранов и как предотвратить самоубийства.

— Для большинства ветеранов суицид — это мольба о помощи, которую часто никто не слышит. Это важный месседж ко всему обществу: мы должны научиться слышать и распознавать эти риски у ветеранов, а также действовать, — объясняет Татьяна Сиренко.

Причины самоубийств среди ветеранов:

проблемы с адаптацией (здесь очень важна поддержка общества);

недоразумение в семье, нарушение привязанностей (например, когда жена с детьми за границей);

межличностные конфликты в армии;

страх отчуждения, самоизоляция;

чувство вины;

обесценение.

Что делать, когда человек говорит о самоубийстве

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Задавайте прямые вопросы, можете уточнить определенные детали (но не перечисляем методы самоубийства, не подталкиваем к новым идеям). Не оставляйте человека наедине с самим собой. Сопереживайте, проявляйте эмпатию и заинтересованность. Будьте внимательны к этому человеку. Составьте план безопасности: поговорите с человеком, что он будет делать в случае обострения ситуации, кому он может позвонить. Обеспечьте человеку доступ к помощи: расскажите, что психолог может помочь, направить на консультацию к специалистам.

Если человек говорит о самоубийстве: чего нельзя делать