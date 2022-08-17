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Психология

Пять мифов о домашнем насилии: не нужно искать оправдания преступлениям

17 августа 2022, 15:32
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
домашнее насилие
Источник: Depositphotos

Домашнее насилие – это действия физического, сексуального, психологического или экономического характера, совершаемые между родственниками или супругами или между другими людьми, совместно проживающими, но не состоящими в родстве или в браке между собой.

Домашнее насилие карается законом, но, к сожалению, не все трактуют какие-либо насильственные действия в отношении родственников или супругов преступлением и придумывают им оправдывание.

Практический психолог Юлия Ворман развеет некоторые из мифов, касающихся домашнего насилия.

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Миф 1. Сексуального насилия в браке не бывает

Реальность: Сексуальное насилие — это преступление, которому нет места в отношениях между людьми, и не важно, женаты они или нет.

Если половой контакт происходит по принуждению, в нежелательной форме, партнер запугивает, унижает или оскорбляет — это насилие.

Миф 2. Побои – это единственное насилие

Реальность: Психологическое, экономическое давление тоже является насилием. Если партнер не позволяет работать и при этом контролирует и унижает – это насилие. Более того, экономическая зависимость является причиной замалчивания побоев.

Миф 3. Бьет – значит любит. Все так живут

Реальность: Физическое насилие в отношении любого человека – это не норма, а противоправные действия. Ища объяснения насилию, многие пострадавшие годами не обращаются за помощью, что усугубляет ситуацию и может иметь тяжелые психологические последствия.

Миф 4. Домашнее насилие возможно только в неблагополучных семьях

Реальность: Домашнее насилие происходит во всех социальных группах независимо от уровня образования и доходов.

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Миф 5. Нужно терпеть ради детей

Реальность: Дети, которые растут в полной семье и видят насилие, страдают гораздо больше, чем растущие с одним из любящих родителей в гармоничных отношениях и семейном покое.

Источник: Психологическая поддержка

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