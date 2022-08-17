Домашнє насильство – це дії фізичного, сексуального, психологічного або економічного характера, що вчиняються між родичами або подружжям чи між іншими людьми, які спільно проживають, але не перебувають у родинних відносинах чи у шлюбі між собою.

Домашнє насильство карається законом, але на жаль, не всі трактують будь-які насильницькі дії стосовно родичів чи подружжя злочином, та вигадують їм виправдовування.

Практичний психолог Юлія Ворман розвіє деякі з міфів, що стосуються домашнього насильства.

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Міф 1. Сексуального насильства у шлюбі не буває

Реальність: Сексуальне насильство — це злочин, якому немає місця у стосунках між людьми, і не важливо, одружені вони чи ні.

Якщо статевий контакт відбувається з примусу, в небажаній формі, партнер залякує, принижує чи ображає — це насильство.

Міф 2. Побої – це єдине насильство

Реальність: Психологічний, економічний тиск також є насильством. Якщо партнер не дозволяє працювати і при цьому контролює і принижує – це насильство. Більше того, економічна залежність є причиною замовчування побоїв.

Міф 3. Б’є — значить любить. Усі так живуть

Реальність: Фізичне насильство щодо будь-якої людини — це не норма, а протиправні дії. Шукаючи пояснення насильству, багато постраждалих роками не звертаються по допомогу, що погіршує ситуацію та може мати важкі психологічні наслідки.

Міф 4. Домашнє насильство можливе лише в неблагополучних сім’ях

Реальність: Домашнє насильство трапляється у всіх соціальних групах незалежно від рівня освіти і доходів.

Міф 5. Потрібно терпіти заради дітей

Реальність: Діти, які ростуть у повній сім’ї і бачать насильство, страждають набагато більше, ніж ті, хто зростає з одним із люблячих батьків у гармонійних стосунках та родинному спокої.

Джерело: Психологічна підтримка