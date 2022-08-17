Домашнє насильство – це дії фізичного, сексуального, психологічного або економічного характера, що вчиняються між родичами або подружжям чи між іншими людьми, які спільно проживають, але не перебувають у родинних відносинах чи у шлюбі між собою.
Домашнє насильство карається законом, але на жаль, не всі трактують будь-які насильницькі дії стосовно родичів чи подружжя злочином, та вигадують їм виправдовування.
Практичний психолог Юлія Ворман розвіє деякі з міфів, що стосуються домашнього насильства.
Міф 1. Сексуального насильства у шлюбі не буває
Реальність: Сексуальне насильство — це злочин, якому немає місця у стосунках між людьми, і не важливо, одружені вони чи ні.
Якщо статевий контакт відбувається з примусу, в небажаній формі, партнер залякує, принижує чи ображає — це насильство.
Міф 2. Побої – це єдине насильство
Реальність: Психологічний, економічний тиск також є насильством. Якщо партнер не дозволяє працювати і при цьому контролює і принижує – це насильство. Більше того, економічна залежність є причиною замовчування побоїв.
Міф 3. Б’є — значить любить. Усі так живуть
Реальність: Фізичне насильство щодо будь-якої людини — це не норма, а протиправні дії. Шукаючи пояснення насильству, багато постраждалих роками не звертаються по допомогу, що погіршує ситуацію та може мати важкі психологічні наслідки.
Міф 4. Домашнє насильство можливе лише в неблагополучних сім’ях
Реальність: Домашнє насильство трапляється у всіх соціальних групах незалежно від рівня освіти і доходів.
Міф 5. Потрібно терпіти заради дітей
Реальність: Діти, які ростуть у повній сім’ї і бачать насильство, страждають набагато більше, ніж ті, хто зростає з одним із люблячих батьків у гармонійних стосунках та родинному спокої.
Джерело: Психологічна підтримка