С понедельника по четверг в рубрике ежедневного дайджеста “Все буде добре – Помощь психолога” – эксперты телеканала СТБ отвечают на актуальные вопросы украинцев во время войны.

Из-за полномасштабного вторжения России на территорию нашего государства многим украинцам пришлось выехать за кордом в поисках безопасности. Там их ждала жизнь с нуля и поиск новой работы. А многие до сих пор боятся сделать шаг и начать работать из-за страха не найти достойный вариант для заработка. Что делать в этом случае, рассказал психолог Андрей Жельветро.

За советом к эксперту обратилась Любава из Киева. Из соображений безопасности женщине пришлось уехать из Украины в Германию. Сейчас она озабочена тем, что не сможет найти работу за границей.

Психолог советует:

1. Проанализируйте свои сильные качества, которые помогали вам в профессии. Помните, что с переездом личные и профессиональные умения никуда от вас не делись.

2. Избавьтесь от ограничивающих убеждений относительно себя. Не думайте, что у вас что-то не получится. Это якорь, который тянет вниз.

3. Сделайте все, чтобы улучшить свое психологическое состояние и уменьшить уровень стресса. Займитесь спортом, помедитируйте, сходите в кофейню.

4. Не требуйте от себя мгновенных результатов. Для того чтобы получить такой же уровень в профессии, как в Украине, понадобится определенное время.

5. Начните как можно скорее учить язык страны, в которой находитесь. Тогда у вас будет больше шансов получить достойную работу.

6. Воспользуйтесь социальными сетями для поиска работы. Напишите пост в Facebook, указав, что умеете делать. Отправьте информацию во все группы, которые объединяют украинцев в городе или стране пребывания. Также подпишитесь на телеграмм-каналы по поиску работы для украинцев.

7. Представьте худший сценарий событий, что с вами может случиться за границей. И договоритесь с собой, в какой из точек его воплощения вы готовы пойти с собой на компромисс. Например, найти другую временную работу.

8. Составьте детальный план действий, если худший сценарий все же реализуется. Так вы возьмете под контроль свои волнения.

9. Не откладывайте жизнь на потом. Не теряйте драгоценное время. Чем быстрее вы начнете делать хотя бы маленькие шаги, тем больше у вас шансов добиться успеха.

Еще больше полезных советов – как прекратить волноваться за мужа, который служит в ВСУ, и что делать, чтобы избавиться от вины за смерть близких, – узнайте по ссылке.

Участником программы может стать любой зритель или зрительница из тех, кто отправит свой вопрос психологам специальный чатбот в Telegram-канале.