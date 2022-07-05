Когда говорят о человеке с зависимостью, то чаще подразумевают злоупотребление наркотиками, алкоголем и т.д. В более широком контексте зависимость — это сильная непреодолимая болезненная привязанность человека к чему-либо: азартным или компьютерным играм, просмотру телевизора, интернета, навязчивым мыслям или сложным переживаниям…

Зависимость, от чего бы она ни была: от человека, мыслей, депрессивных и неприятных состояний, от алкоголя или наркотиков – это сужение своего сознания путем вынужденного направления внимания на что-то одно, от чего мы и становимся зависимыми, считает психотерапевт Анастасия Свердел.

Находясь в зависимости, человек лишает себя выбора, навязчиво концентрируется на чем-то одном, от чего он хочет получить удовлетворение многих потребностей. Когда мы сужаем свое внимание, попадаем в зависимость и сами замуровываем себя в метафорическую тюрьму.

Сейчас смотрят

Выход есть – это медитация

Такой механизм работы психики имеет свои преимущества: являясь одержимым чем-то одним, обращая всю свою энергию и внимание целенаправленно, человек легче и быстрее достигает удовлетворения своей потребности. Но нужно отслеживать момент, когда вся энергия безрезультатно сливается в трубу гипернаправленности на что-то одно, что отнимает у нас свободу выбора.

В свою очередь, психотерапевт предлагает чаще практиковать “свободно плавающее внимание”, о котором писал Фрейд и рекомендовал его психотерапевтам во время разговора с клиентом. Именно такой тип внимания положен в основу медитации.

— Моя любимая медитация – это та, где предлагается обратить внимание на ничто, простирающееся в бесконечность, — посоветовала психотерапевтка. — Далее нужно замечать и фиксировать перебивающие мысли и силой воли продолжать фокусироваться на пустоте.

Так можно научиться расширять свое внимание и научиться замечать другие возможности, считает Анастасия Свердел.

Источник: Психологическая поддержка