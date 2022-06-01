Во время войны не стоит забывать о заботе о своем физическом и психическом здоровье. Уход за собой должен дать ощущение безопасности, комфорта, здоровья и заботы, а не перегруженности или стресса.

Специалисты онлайн-платформы Психологическая поддержка дали советы, как правильно начать заботиться о себе. По их словам, желательно не начинать все эти действия сразу. Можно выбрать только одну или две наиболее отзываемые активности.

Одно из самых важных, что нужно сделать, это позаботиться о своем теле. Для этого необходимо пить достаточное количество воды (восемь стаканов в день), есть здоровую пищу (это поможет бороться с болезнями и хорошо работать в течение дня), обеспечивать нормальный сон.

Сейчас смотрят

Также не стоит забывать и о физических упражнениях. Они улучшат здоровье, помогут лучше спать и уменьшат чувство печали и тревоги.

Специалисты советуют попробовать йогу. Она может быть полезна для людей, переживших травму. Сейчас далеко не все могут посещать йога-классы, но доступно много бесплатных онлайн-занятий.

Заботиться о своем пространстве тоже важно. Если есть возможность, попробуйте каждый день гулять или проводить время на улице. Можно открыть окно и проветрить комнату или дом.

— Сделайте уборку. Чистое и чистоплотное жилье поможет вам чувствовать себя гораздо лучше. Добавьте в дом приятных запахов: свечи, спрей для комнаты, эфирные масла, выпечка или свежее белье – все, что вам приятно пахнет, – советуют специалисты.

Чтобы позаботиться о своем разуме, займитесь делом, которое вам нравится. Очень важно, чтобы вы находили время, чтобы заняться делами, которые вам кажутся интересными, расслабляющими или веселыми. Неважно, что это такое: просмотр спорта, сбор пазлов, вязание, приготовление пищи, игры, скрапбукинг, рисование, садоводство или любой крафт.

Для уменьшения тревоги и стресса можно делать специальные дыхательные упражнения:

положите одну или обе руки на живот;

медленно вдохните через нос. Ваша рука и живот должны подняться, поскольку воздух наполняет ваши легкие;

медленно выдыхайте через рот. Ваша рука и живот должны опуститься во время выдоха;

делайте это в течение нескольких минут. Посмотрите, как ваша рука поднимается и опускается во время дыхания.

Многим такое дыхание позволяет чувствовать себя более спокойно. Однако, если это заставляет вас чувствовать большую панику – остановитесь.

Вместо того чтобы говорить себе отрицательные или критические вещи, попробуйте говорить положительные утверждения (“Я выжил/-а”, “Я сильный/-ая”, “Я хороший человек”).

Психологи рекомендуют общаться с другими людьми и строить планы с семьей или друзьями. Так, можно запланировать длинный телефонный звонок, пойти на прогулку, поиграть в боулинг, выпить кофе, поиграть в онлайн-игры.

Важно говорить то, что вы чувствуете. Поэтому если есть кто-нибудь, кому вы доверяете, можно поговорить с ним о своих чувствах. Вам нужно только поделиться тем, о чем вам удобно говорить. Например, вы можете сосредоточиться на том, что вы чувствуете сейчас, а не на тяжелых воспоминаниях, если вам так будет лучше.