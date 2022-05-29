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Психология

Важный сигнал мозга: как избавиться от тревожности

29 мая 2022, 10:45
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
тревога
Источник: Depositphotos

Что такое тревожность? Это сигнал, которым мозг показывает, что нужно что-либо изменить. Не нужно игнорировать его, потому что он станет все громче и громче, пока его не услышите.

И если вы не возьмете тревогу под свой контроль, она возьмет под контроль вас, вашу жизнь, а затем превратится в диагноз.

Тревожное расстройство начинается с того, что было вне вашего контроля, например, смерть близкого человека или травма.

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Вы можете побороть привычки, усиливающие вашу тревогу: отсутствие физической активности, неправильное питание, обезвоживание, пищевые добавки, рафинированный сахар, алкоголь, кофеин и недостаточный сон. Научно доказано, что все это усугубляет тревожность в разы. Итак, освобождаемся от вредных привычек.

Для того чтобы облегчить и ускорить процесс освобождения от привычек, ведите дневник. Записывайте на нем все:

  • уровни тревожности;
  • питание,
  • физические упражнения,
  • афирмации,
  • тревоги и ужасы.

Минут за 15 до сна записывайте навязчивые мысли на бумагу, чтобы избавиться от них.

Таким образом вы можете определить вещи, заставляющие вас больше или меньше волноваться, а затем внести соответствующие изменения в свой образ жизни.

Рекомендации психологов:

  • Перечитайте информацию о тревожности и усиливающих ее факторах.
  • Примите во внимание те, которые есть в вашей жизни.
  • Составьте список своих вредных привычек и установите небольшие цели, чтобы сделать первые шаги к их изменению.
  • Заведите записную книжку или трекер на телефоне, чтобы отслеживать уровни тревожности, количество и качество сна, ваш рацион и физическую активность.
  • Если тревожность длится более 6 месяцев, обязательно проконсультируйтесь со специалистом.

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Источник: Психологическая поддержка

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