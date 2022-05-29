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Психологія

Важливий сигнал мозку: як позбутися тривожності

29 Травня 2022, 10:45
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
тревога
Джерело: Depositphotos

Що таке тривожність? Це сигнал, яким мозок показує, що треба щось змінити. Не потрібно ігнорувати його, бо він стане все голоснішим і голоснішим, аж поки його не почуєте.

І якщо ви не візьмете тривогу під свій контроль, вона візьме під контроль вас, ваше життя, а потім перетвориться на діагноз.

Тривожний розлад починається з того, що було поза вашим контролем, наприклад, смерть близької людини або травма.

Зараз дивляться

Ви можете побороти звички, що посилюють цю вашу тривогу: відсутність фізичної активності, неправильне харчування, зневоднення, харчові добавки, рафінований цукор, алкоголь, кофеїн і недостатній сон. Науково доведено, що все це посилює тривожність у рази. Отже, звільняємось від шкідливих звичок.

Для того, щоб полегшити і прискорити процес звільнення від звичок, ведіть щоденник. Записуйте у ньому все:

  • рівні тривожності;
  • харчування,
  • фізичні вправи,
  • афірмації,
  • тривоги й страхи.

Хвилин за 15 до сну записуйте нав’язливі думки на папір, щоб звільнитись від них.

Таким чином ви можете визначити речі, які змушують вас більше або менше хвилюватися, а потім внести відповідні зміни у свій спосіб життя.

Рекомендації психологів:

  • Перечитайте інформацію про тривожність та чинники, що її посилюють.
  • Візьміть до уваги ті, які наявні у вашому житті.
  • Складіть список своїх шкідливих звичок і встановіть невеликі цілі, щоб зробити перші кроки до їх зміни.
  • Заведіть записник чи трекер на телефоні, аби відстежувати рівні тривожності, кількість та якість сну, ваш раціон та фізичну активність.
  • Якщо тривожність триває понад 6 місяців — обов’язково проконсультуйтеся зі спеціалістом.

Інтернет-платформа психологічної допомоги Розкажи мені працює цілодобово. Для отримання допомоги потрібно коротко описати свій запит і надіслати заявку через сайт tellme.com.ua. Консультації проводяться безкоштовно в режимі онлайн.

Джерело: Психологічна підтримка

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