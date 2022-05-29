Що таке тривожність? Це сигнал, яким мозок показує, що треба щось змінити. Не потрібно ігнорувати його, бо він стане все голоснішим і голоснішим, аж поки його не почуєте.
І якщо ви не візьмете тривогу під свій контроль, вона візьме під контроль вас, ваше життя, а потім перетвориться на діагноз.
Тривожний розлад починається з того, що було поза вашим контролем, наприклад, смерть близької людини або травма.
Ви можете побороти звички, що посилюють цю вашу тривогу: відсутність фізичної активності, неправильне харчування, зневоднення, харчові добавки, рафінований цукор, алкоголь, кофеїн і недостатній сон. Науково доведено, що все це посилює тривожність у рази. Отже, звільняємось від шкідливих звичок.
Для того, щоб полегшити і прискорити процес звільнення від звичок, ведіть щоденник. Записуйте у ньому все:
- рівні тривожності;
- харчування,
- фізичні вправи,
- афірмації,
- тривоги й страхи.
Хвилин за 15 до сну записуйте нав’язливі думки на папір, щоб звільнитись від них.
Таким чином ви можете визначити речі, які змушують вас більше або менше хвилюватися, а потім внести відповідні зміни у свій спосіб життя.
Рекомендації психологів:
- Перечитайте інформацію про тривожність та чинники, що її посилюють.
- Візьміть до уваги ті, які наявні у вашому житті.
- Складіть список своїх шкідливих звичок і встановіть невеликі цілі, щоб зробити перші кроки до їх зміни.
- Заведіть записник чи трекер на телефоні, аби відстежувати рівні тривожності, кількість та якість сну, ваш раціон та фізичну активність.
- Якщо тривожність триває понад 6 місяців — обов’язково проконсультуйтеся зі спеціалістом.
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Джерело: Психологічна підтримка