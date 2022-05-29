Що таке тривожність? Це сигнал, яким мозок показує, що треба щось змінити. Не потрібно ігнорувати його, бо він стане все голоснішим і голоснішим, аж поки його не почуєте.

І якщо ви не візьмете тривогу під свій контроль, вона візьме під контроль вас, ваше життя, а потім перетвориться на діагноз.

Тривожний розлад починається з того, що було поза вашим контролем, наприклад, смерть близької людини або травма.

Зараз дивляться

Ви можете побороти звички, що посилюють цю вашу тривогу: відсутність фізичної активності, неправильне харчування, зневоднення, харчові добавки, рафінований цукор, алкоголь, кофеїн і недостатній сон. Науково доведено, що все це посилює тривожність у рази. Отже, звільняємось від шкідливих звичок.

Для того, щоб полегшити і прискорити процес звільнення від звичок, ведіть щоденник. Записуйте у ньому все:

рівні тривожності;

харчування,

фізичні вправи,

афірмації,

тривоги й страхи.

Хвилин за 15 до сну записуйте нав’язливі думки на папір, щоб звільнитись від них.

Таким чином ви можете визначити речі, які змушують вас більше або менше хвилюватися, а потім внести відповідні зміни у свій спосіб життя.

Рекомендації психологів:

Перечитайте інформацію про тривожність та чинники, що її посилюють.

Візьміть до уваги ті, які наявні у вашому житті.

Складіть список своїх шкідливих звичок і встановіть невеликі цілі, щоб зробити перші кроки до їх зміни.

Заведіть записник чи трекер на телефоні, аби відстежувати рівні тривожності, кількість та якість сну, ваш раціон та фізичну активність.

Якщо тривожність триває понад 6 місяців — обов’язково проконсультуйтеся зі спеціалістом.

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Джерело: Психологічна підтримка