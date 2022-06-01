Під час війни не варто забувати про турботу про своє фізичне та психічне здоров’я. Догляд за собою повинен дати відчуття безпеки, комфорту, здоров’я та турботи, а не перевантаженості чи стресу.

Фахівці онлайн-платформи Психологічна підтримка дали поради, як правильно почати турбуватися про себе. За їхніми словами, бажано не починати всі ці дії відразу. Можна обрати лише одну або дві активності, які найбільше вам відгукуються.

Одне з найважливіших, що потрібно зробити, це подбати про своє тіло. Для цього необхідно пити достатню кількість води (вісім склянок на день), їсти здорову їжу (це допоможе боротися з хворобами та добре працювати протягом дня), забезпечувати нормальний сон.

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Також не варто забувати й про фізичні вправи. Вони покращать здоров’я, допоможуть краще спати та зменшать почуття смутку й тривоги.

Спеціалісти радять спробувати йогу. Вона може бути корисною для людей, які пережили травму. Зараз далеко не всі можуть відвідувати йога-класи, але доступно багато безкоштовних онлайн-занять.

Дбати про свій простір також важливо. Якщо є можливість, спробуйте щодня гуляти або проводити час на вулиці. Можна відкрити вікно та провітрити кімнату чи будинок.

– Зробіть прибирання. Чисте й охайне житло допоможе вам почувати себе набагато краще. Додайте в оселю приємних запахів: свічки, спрей для кімнати, ефірні олії, випічка або свіжа білизна – все, що вам приємно пахне, – радять спеціалісти.

Щоб подбати про свій розум, займіться справою, яка вам подобається. Дуже важливо, щоб ви знаходили час, щоб зайнятися справами, які вам здаються цікавими, розслаблюючими або веселими. Не має значення, що це таке: перегляд спорту, збирання пазла, в’язання, приготування їжі, ігри, скрапбукінг, малювання, садівництво чи будь-який крафт.

Для зменшення почуття тривоги та стресу можна робити спеціальні дихальні вправи:

покладіть одну або обидві руки на живіт;

повільно вдихніть через ніс. Ваша рука і живіт повинні піднятися, оскільки повітря наповнює ваші легені;

повільно видихайте через рот. Ваша рука і живіт повинні опуститися під час видиху;

робіть це протягом кількох хвилин. Подивіться, як ваша рука підіймається і опускається під час дихання.

Багатьом таке дихання дозволяє відчувати себе спокійніше. Однак, якщо це змушує вас відчувати більшу паніку – зупиніться.

Замість того, щоб говорити собі негативні чи критичні речі, спробуйте говорити позитивні твердження (“Я вижив/-ла”, “Я сильний/-а”, “Я хороша людина”).

Психологи радять спілкуватися з іншими людьми та будувати плани з родиною або друзями. Так, можна запланувати довгий телефонний дзвінок, піти на прогулянку, пограти в боулінг, випити кави, пограти в онлайн-ігри.

Важливо говорити те, що ви відчуваєте. Тому якщо є хтось, кому ви довіряєте, можна поговорити з ним про свої почуття. Вам потрібно лише поділитися тим, про що вам зручно говорити. Наприклад, ви можете зосередитися на тому, що ви відчуваєте зараз, а не на важких спогадах, якщо вам так буде краще.