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Психология

Тест на депрессию — как определить, есть ли у человека проблемы

11 апреля 2022, 19:41
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
булінг, депресія
Источник: Depositphotos

Из-за войны в Украине многие могут чувствовать ухудшение настроения, утрату сил и желания что-то делать. В будущем это может развиться в депрессию. А у некоторых это состояние уже может быть. Тест на депрессию — метод, который поможет определить, страдает ли человек от такой проблемы. Однако это лишь первый шаг и не повод начинать лечение. После теста нужно обязательно обратиться к врачу.

На первичном этапе можно изучить свое состояние по шкале депрессии Бека (Beck Depression Inventory). Эту методику в 1961 году предложил вместе с коллегами американский психотерапевт, профессор психиатрии Пенсильванского университета Аарон Темкин Бек. Тест состоит из 21 пунктов.

Шкала депрессии Бека

1 утверждение

  • Мне не грустно (0)
  • Я чувствую печаль большую часть времени (1)
  • Я все время печален (2)
  • Я так печален и несчастлив, что не могу это вынести (3)

2 утверждение

  • Я спокоен за свое будущее (0)
  • Я тревожусь о будущем больше обычного (1)
  • Я чувствую, что меня ничего не ждет в будущем (2)
  • Мое будущее безнадежно и будет еще хуже (3)

3 утверждение

  • Я не чувствую себя неудачником (0)
  • Я потерпел больше неудач, чем следовало бы (1)
  • Когда я оглядываюсь на свою жизнь, я вижу в ней много неудач (2)
  • Я чувствую, что как личность я — полный неудачник (3)

4 утверждение

  • Я получаю так же много удовольствия от того, чем я всегда наслаждался (0)
  • Я не получаю такого же удовольствия, как раньше (1)
  • Я получаю совсем немного удовольствия от тех вещей, которыми привык наслаждаться (2)
  • Я не получаю никакого удовольствия от того, чем обычно наслаждался (3)

5 утверждение

  • Я не чувствую себя виноватым в чем-либо (0)
  • Я чувствую себя виноватым за многое, что я сделал или должен был бы сделать (1)
  • Я чувствую себя виноватым большую часть времени (2)
  • Я чувствую себя виноватым все время (3)

6 утверждение

  • Я не чувствую, что могу быть наказанным за что-либо (0)
  • Я чувствую, что могу быть наказан за что-либо (1)
  • Я ожидаю, что буду наказан (2)
  • Я чувствую себя уже наказанным (3)

7 утверждение

  • Мое отношение к себе не изменилось (0)
  • Я потерял уверенность в себе (1)
  • Я разочарован в себе (2)
  • Я не люблю себя (3)

8 утверждение

  • Я критикую или обвиняю себя не больше, чем обычно (0)
  • Я более критичен к себе, чем раньше (1)
  • Я критикую себя за все свои ошибки (2)
  • Я виню себя во всем плохом, что происходит (3)

9 утверждение

  • Я никогда не думал покончить с собой (0)
  • У меня есть мысли о том, чтобы покончить с собой, но я этого не сделаю (1)
  • Я хотел бы покончить с собой (2)
  • Я бы убил себя, если бы представился случай (3)

10 утверждение

  • Я плачу не больше, чем обычно (0)
  • Я плачу больше, чем обычно (1)
  • Я плачу по любому незначительному поводу (2)
  • Мне хочется плакать, но я уже не могу (3)

11 утверждение

  • Я не более обеспокоен или взволнован, чем обычно (0)
  • Я чувствую себя более беспокойно или взволнованно, чем обычно (1)
  • Я так взволнован и обеспокоен, что мне трудно оставаться на месте (2)
  • Я так взволнован и взвинчен, что мне нужно двигаться или делать хоть что-нибудь (3)

12 утверждение

  • Я не утратил интереса к другим людям и делам (0)
  • Я меньше интересуюсь другими людьми и делами (1)
  • Я практически утратил интерес к другим людям и делам (2)
  • Мне тяжело заинтересоваться чем-либо (3)

13 утверждение

  • Я принимаю решения так же, как всегда (0)
  • Принятие решений дается мне труднее, чем обычно (1)
  • Мне гораздо труднее, чем раньше, дается принятие решений (2)
  • У меня есть проблемы с принятием любых решений (3)

14 утверждение

  • Я не чувствую себя бесполезным (0)
  • Я не чувствую себя таким же стоящим и полезным, как раньше (1)
  • Я чувствую себя менее полезным по сравнению с другими людьми (2)
  • Я чувствую себя совершенно никчемным (3)

15 утверждение

  • Я энергичен так же, как всегда (0)
  • У меня меньше энергии, чем обычно (1)
  • Мне не хватает сил на очень многое (2)
  • У меня ни на что не хватает сил (3)

16 утверждение

  • Я не испытываю никаких изменений в шаблоне сна (0)
  • Я сплю немного больше обычного (1)
  • Я сплю немного меньше обычного (1)
  • Я сплю намного больше, чем обычно (2)
  • Я сплю намного меньше, чем обычно (2)
  • Я сплю большую часть дня (3)
  • Я просыпаюсь через каждый час или два (3)

17 утверждение

  • Я не более раздражителен, чем обычно (0)
  • Я более раздражителен, чем обычно (1)
  • Я гораздо более раздражителен, чем обычно (2)
  • Я всегда раздражен (3)

18 утверждение

  • Мой аппетит не изменился (0)
  • Я ем немного меньше обычного (1)
  • Я ем немного больше обычного (1)
  • Мой аппетит намного меньше, чем раньше (2)
  • Мой аппетит намного больше обычного (2)
  • У меня нет аппетита вообще (3)
  • Я все время хочу есть (3)

19 утверждение

  • Я могу сосредоточиваться так же хорошо, как всегда (0)
  • Я не могу сконцентрироваться так же хорошо, как обычно (1)
  • Мне трудно сосредоточиться на чем-то надолго (2)
  • Я считаю, что не могу сконцентрироваться ни на чем (3)

20 утверждение

  • Я не более уставший или утомленный, чем обычно (0)
  • Я устаю или утомляюсь легче, чем обычно (1)
  • Я слишком устал и утомлен, чтобы делать многое из привычных для себя вещей (2)
  • Я слишком устал и утомлен, чтобы делать большинство привычных дел (3)

21 утверждение

Я не заметил никаких изменений в своем интересе к сексу (0)
Секс интересует меня меньше, чем раньше (1)
Сейчас секс интересует меня гораздо меньше (2)
Я полностью потерял интерес к сексу (3)

Результаты:

  • 0-13 — норма;
  • 14-19 — легкая депрессия;
  • 20-28 — умеренная депрессия;
  • 29-63 — тяжелая депрессия.
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Кроме того, есть и многоаспектный тест на депрессию. Он опирается на диагностическое и статистическое руководство по психическим расстройствам и шкалу оценки здоровья пациента (PHQ-9). Дополнительно можно пройти и его.

Тревожные результаты — не повод покупать антидепрессанты самостоятельно и заниматься самолечением. Сначала нужно посетить врача.

Теги
Депрессия , Тест
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