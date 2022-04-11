Из-за войны в Украине многие могут чувствовать ухудшение настроения, утрату сил и желания что-то делать. В будущем это может развиться в депрессию. А у некоторых это состояние уже может быть. Тест на депрессию — метод, который поможет определить, страдает ли человек от такой проблемы. Однако это лишь первый шаг и не повод начинать лечение. После теста нужно обязательно обратиться к врачу.
На первичном этапе можно изучить свое состояние по шкале депрессии Бека (Beck Depression Inventory). Эту методику в 1961 году предложил вместе с коллегами американский психотерапевт, профессор психиатрии Пенсильванского университета Аарон Темкин Бек. Тест состоит из 21 пунктов.
Шкала депрессии Бека
1 утверждение
- Мне не грустно (0)
- Я чувствую печаль большую часть времени (1)
- Я все время печален (2)
- Я так печален и несчастлив, что не могу это вынести (3)
2 утверждение
- Я спокоен за свое будущее (0)
- Я тревожусь о будущем больше обычного (1)
- Я чувствую, что меня ничего не ждет в будущем (2)
- Мое будущее безнадежно и будет еще хуже (3)
3 утверждение
- Я не чувствую себя неудачником (0)
- Я потерпел больше неудач, чем следовало бы (1)
- Когда я оглядываюсь на свою жизнь, я вижу в ней много неудач (2)
- Я чувствую, что как личность я — полный неудачник (3)
4 утверждение
- Я получаю так же много удовольствия от того, чем я всегда наслаждался (0)
- Я не получаю такого же удовольствия, как раньше (1)
- Я получаю совсем немного удовольствия от тех вещей, которыми привык наслаждаться (2)
- Я не получаю никакого удовольствия от того, чем обычно наслаждался (3)
5 утверждение
- Я не чувствую себя виноватым в чем-либо (0)
- Я чувствую себя виноватым за многое, что я сделал или должен был бы сделать (1)
- Я чувствую себя виноватым большую часть времени (2)
- Я чувствую себя виноватым все время (3)
6 утверждение
- Я не чувствую, что могу быть наказанным за что-либо (0)
- Я чувствую, что могу быть наказан за что-либо (1)
- Я ожидаю, что буду наказан (2)
- Я чувствую себя уже наказанным (3)
7 утверждение
- Мое отношение к себе не изменилось (0)
- Я потерял уверенность в себе (1)
- Я разочарован в себе (2)
- Я не люблю себя (3)
8 утверждение
- Я критикую или обвиняю себя не больше, чем обычно (0)
- Я более критичен к себе, чем раньше (1)
- Я критикую себя за все свои ошибки (2)
- Я виню себя во всем плохом, что происходит (3)
9 утверждение
- Я никогда не думал покончить с собой (0)
- У меня есть мысли о том, чтобы покончить с собой, но я этого не сделаю (1)
- Я хотел бы покончить с собой (2)
- Я бы убил себя, если бы представился случай (3)
10 утверждение
- Я плачу не больше, чем обычно (0)
- Я плачу больше, чем обычно (1)
- Я плачу по любому незначительному поводу (2)
- Мне хочется плакать, но я уже не могу (3)
11 утверждение
- Я не более обеспокоен или взволнован, чем обычно (0)
- Я чувствую себя более беспокойно или взволнованно, чем обычно (1)
- Я так взволнован и обеспокоен, что мне трудно оставаться на месте (2)
- Я так взволнован и взвинчен, что мне нужно двигаться или делать хоть что-нибудь (3)
12 утверждение
- Я не утратил интереса к другим людям и делам (0)
- Я меньше интересуюсь другими людьми и делами (1)
- Я практически утратил интерес к другим людям и делам (2)
- Мне тяжело заинтересоваться чем-либо (3)
13 утверждение
- Я принимаю решения так же, как всегда (0)
- Принятие решений дается мне труднее, чем обычно (1)
- Мне гораздо труднее, чем раньше, дается принятие решений (2)
- У меня есть проблемы с принятием любых решений (3)
14 утверждение
- Я не чувствую себя бесполезным (0)
- Я не чувствую себя таким же стоящим и полезным, как раньше (1)
- Я чувствую себя менее полезным по сравнению с другими людьми (2)
- Я чувствую себя совершенно никчемным (3)
15 утверждение
- Я энергичен так же, как всегда (0)
- У меня меньше энергии, чем обычно (1)
- Мне не хватает сил на очень многое (2)
- У меня ни на что не хватает сил (3)
16 утверждение
- Я не испытываю никаких изменений в шаблоне сна (0)
- Я сплю немного больше обычного (1)
- Я сплю немного меньше обычного (1)
- Я сплю намного больше, чем обычно (2)
- Я сплю намного меньше, чем обычно (2)
- Я сплю большую часть дня (3)
- Я просыпаюсь через каждый час или два (3)
17 утверждение
- Я не более раздражителен, чем обычно (0)
- Я более раздражителен, чем обычно (1)
- Я гораздо более раздражителен, чем обычно (2)
- Я всегда раздражен (3)
18 утверждение
- Мой аппетит не изменился (0)
- Я ем немного меньше обычного (1)
- Я ем немного больше обычного (1)
- Мой аппетит намного меньше, чем раньше (2)
- Мой аппетит намного больше обычного (2)
- У меня нет аппетита вообще (3)
- Я все время хочу есть (3)
19 утверждение
- Я могу сосредоточиваться так же хорошо, как всегда (0)
- Я не могу сконцентрироваться так же хорошо, как обычно (1)
- Мне трудно сосредоточиться на чем-то надолго (2)
- Я считаю, что не могу сконцентрироваться ни на чем (3)
20 утверждение
- Я не более уставший или утомленный, чем обычно (0)
- Я устаю или утомляюсь легче, чем обычно (1)
- Я слишком устал и утомлен, чтобы делать многое из привычных для себя вещей (2)
- Я слишком устал и утомлен, чтобы делать большинство привычных дел (3)
21 утверждение
Я не заметил никаких изменений в своем интересе к сексу (0)
Секс интересует меня меньше, чем раньше (1)
Сейчас секс интересует меня гораздо меньше (2)
Я полностью потерял интерес к сексу (3)
Результаты:
- 0-13 — норма;
- 14-19 — легкая депрессия;
- 20-28 — умеренная депрессия;
- 29-63 — тяжелая депрессия.
Кроме того, есть и многоаспектный тест на депрессию. Он опирается на диагностическое и статистическое руководство по психическим расстройствам и шкалу оценки здоровья пациента (PHQ-9). Дополнительно можно пройти и его.
Тревожные результаты — не повод покупать антидепрессанты самостоятельно и заниматься самолечением. Сначала нужно посетить врача.