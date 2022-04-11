Из-за войны в Украине многие могут чувствовать ухудшение настроения, утрату сил и желания что-то делать. В будущем это может развиться в депрессию. А у некоторых это состояние уже может быть. Тест на депрессию — метод, который поможет определить, страдает ли человек от такой проблемы. Однако это лишь первый шаг и не повод начинать лечение. После теста нужно обязательно обратиться к врачу.

На первичном этапе можно изучить свое состояние по шкале депрессии Бека (Beck Depression Inventory). Эту методику в 1961 году предложил вместе с коллегами американский психотерапевт, профессор психиатрии Пенсильванского университета Аарон Темкин Бек. Тест состоит из 21 пунктов.

Шкала депрессии Бека

1 утверждение

Мне не грустно (0)

Я чувствую печаль большую часть времени (1)

Я все время печален (2)

Я так печален и несчастлив, что не могу это вынести (3)

2 утверждение

Я спокоен за свое будущее (0)

Я тревожусь о будущем больше обычного (1)

Я чувствую, что меня ничего не ждет в будущем (2)

Мое будущее безнадежно и будет еще хуже (3)

3 утверждение

Я не чувствую себя неудачником (0)

Я потерпел больше неудач, чем следовало бы (1)

Когда я оглядываюсь на свою жизнь, я вижу в ней много неудач (2)

Я чувствую, что как личность я — полный неудачник (3)

4 утверждение

Я получаю так же много удовольствия от того, чем я всегда наслаждался (0)

Я не получаю такого же удовольствия, как раньше (1)

Я получаю совсем немного удовольствия от тех вещей, которыми привык наслаждаться (2)

Я не получаю никакого удовольствия от того, чем обычно наслаждался (3)

5 утверждение

Я не чувствую себя виноватым в чем-либо (0)

Я чувствую себя виноватым за многое, что я сделал или должен был бы сделать (1)

Я чувствую себя виноватым большую часть времени (2)

Я чувствую себя виноватым все время (3)

6 утверждение

Я не чувствую, что могу быть наказанным за что-либо (0)

Я чувствую, что могу быть наказан за что-либо (1)

Я ожидаю, что буду наказан (2)

Я чувствую себя уже наказанным (3)

7 утверждение

Мое отношение к себе не изменилось (0)

Я потерял уверенность в себе (1)

Я разочарован в себе (2)

Я не люблю себя (3)

8 утверждение

Я критикую или обвиняю себя не больше, чем обычно (0)

Я более критичен к себе, чем раньше (1)

Я критикую себя за все свои ошибки (2)

Я виню себя во всем плохом, что происходит (3)

9 утверждение

Я никогда не думал покончить с собой (0)

У меня есть мысли о том, чтобы покончить с собой, но я этого не сделаю (1)

Я хотел бы покончить с собой (2)

Я бы убил себя, если бы представился случай (3)

10 утверждение

Я плачу не больше, чем обычно (0)

Я плачу больше, чем обычно (1)

Я плачу по любому незначительному поводу (2)

Мне хочется плакать, но я уже не могу (3)

11 утверждение

Я не более обеспокоен или взволнован, чем обычно (0)

Я чувствую себя более беспокойно или взволнованно, чем обычно (1)

Я так взволнован и обеспокоен, что мне трудно оставаться на месте (2)

Я так взволнован и взвинчен, что мне нужно двигаться или делать хоть что-нибудь (3)

12 утверждение

Я не утратил интереса к другим людям и делам (0)

Я меньше интересуюсь другими людьми и делами (1)

Я практически утратил интерес к другим людям и делам (2)

Мне тяжело заинтересоваться чем-либо (3)

13 утверждение

Я принимаю решения так же, как всегда (0)

Принятие решений дается мне труднее, чем обычно (1)

Мне гораздо труднее, чем раньше, дается принятие решений (2)

У меня есть проблемы с принятием любых решений (3)

14 утверждение

Я не чувствую себя бесполезным (0)

Я не чувствую себя таким же стоящим и полезным, как раньше (1)

Я чувствую себя менее полезным по сравнению с другими людьми (2)

Я чувствую себя совершенно никчемным (3)

15 утверждение

Я энергичен так же, как всегда (0)

У меня меньше энергии, чем обычно (1)

Мне не хватает сил на очень многое (2)

У меня ни на что не хватает сил (3)

16 утверждение

Я не испытываю никаких изменений в шаблоне сна (0)

Я сплю немного больше обычного (1)

Я сплю немного меньше обычного (1)

Я сплю намного больше, чем обычно (2)

Я сплю намного меньше, чем обычно (2)

Я сплю большую часть дня (3)

Я просыпаюсь через каждый час или два (3)

17 утверждение

Я не более раздражителен, чем обычно (0)

Я более раздражителен, чем обычно (1)

Я гораздо более раздражителен, чем обычно (2)

Я всегда раздражен (3)

18 утверждение

Мой аппетит не изменился (0)

Я ем немного меньше обычного (1)

Я ем немного больше обычного (1)

Мой аппетит намного меньше, чем раньше (2)

Мой аппетит намного больше обычного (2)

У меня нет аппетита вообще (3)

Я все время хочу есть (3)

19 утверждение

Я могу сосредоточиваться так же хорошо, как всегда (0)

Я не могу сконцентрироваться так же хорошо, как обычно (1)

Мне трудно сосредоточиться на чем-то надолго (2)

Я считаю, что не могу сконцентрироваться ни на чем (3)

20 утверждение

Я не более уставший или утомленный, чем обычно (0)

Я устаю или утомляюсь легче, чем обычно (1)

Я слишком устал и утомлен, чтобы делать многое из привычных для себя вещей (2)

Я слишком устал и утомлен, чтобы делать большинство привычных дел (3)

21 утверждение

Я не заметил никаких изменений в своем интересе к сексу (0)

Секс интересует меня меньше, чем раньше (1)

Сейчас секс интересует меня гораздо меньше (2)

Я полностью потерял интерес к сексу (3)

Результаты:

0-13 — норма;

14-19 — легкая депрессия;

20-28 — умеренная депрессия;

29-63 — тяжелая депрессия.

Кроме того, есть и многоаспектный тест на депрессию. Он опирается на диагностическое и статистическое руководство по психическим расстройствам и шкалу оценки здоровья пациента (PHQ-9). Дополнительно можно пройти и его.

Тревожные результаты — не повод покупать антидепрессанты самостоятельно и заниматься самолечением. Сначала нужно посетить врача.