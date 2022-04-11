Через війну в Україні багато хто може відчувати погіршення настрою, втрату сил та бажання щось робити. У майбутньому це може розвинутись у депресію. А в деяких цей стан уже може бути. Тест на депресію – метод, який допоможе визначити, чи потерпає людина від такої проблеми. Однак це лише перший крок і не привід розпочинати лікування. Після тесту необхідно обов’язково звернутися до лікаря.
На первинному етапі можна дослідити свій стан за шкалою депресії Бека (Beck Depression Inventory). Цю методику у 1961 році запропонував разом із колегами американський психотерапевт, професор психіатрії Пенсільванського університету Аарон Темкін Бек. Тест складається із 21 пунктів.
Шкала депресії Бека
1 твердження
- Мені не сумно (0)
- Я відчуваю смуток більшу частину часу (1)
- Я весь час сумний (2)
- Я такий сумний і нещасливий, що не можу це терпіти (3)
2 твердження
- Я спокійний за своє майбутнє (0)
- Я турбуюсь про майбутнє більше звичайного (1)
- Я відчуваю, що мене нічого не чекає у майбутньому (2)
- Моє майбутнє безнадійне і буде ще гіршим (3)
3 твердження
- Я не почуваюся невдахою (0)
- Я зазнав більше невдач, ніж варто (1)
- Коли я оглядаюсь на своє життя, я бачу в ньому багато невдач (2)
- Я відчуваю, що як особистість я – повний невдаха (3)
4 твердження
- Я отримую так само багато задоволення від того, чим я завжди насолоджувався (0)
- Я не отримую такого ж задоволення, як раніше (1)
- Я отримую зовсім небагато задоволення від тих речей, якими звик насолоджуватися (2)
- Я не отримую жодного задоволення від того, чим зазвичай насолоджувався (3)
5 твердження
- Я не відчуваю себе винним у чомусь (0)
- Я відчуваю себе винним за багато чого, що я зробив або повинен був би зробити (1)
- Я відчуваю себе винним більшу частину часу (2)
- Я відчуваю себе винним увесь час (3)
6 твердження
- Я не відчуваю, що можу бути покараним за будь-що (0)
- Я відчуваю, що можу бути покараний за будь-що (1)
- Я чекаю, що буду покараний (2)
- Я почуваюся вже покараним (3)
7 твердження
- Моє ставлення до себе не змінилося (0)
- Я втратив впевненість у собі (1)
- Я розчарований у собі (2)
- Я не люблю себе (3)
8 твердження
- Я критикую чи звинувачую себе не більше, ніж зазвичай (0)
- Я більш критичний до себе, ніж раніше (1)
- Я критикую себе за всі свої помилки (2)
- Я звинувачую себе у всьому поганому, що відбувається (3)
9 твердження
- Я ніколи не думав накласти на себе руки (0)
- У мене є думки про те, щоб накласти на себе руки, але я цього не зроблю (1)
- Я хотів би накласти на себе руки (2)
- Я б убив себе, якби випала нагода (3)
10 твердження
- Я плачу не більше, ніж зазвичай (0)
- Я плачу більше, ніж зазвичай (1)
- Я плачу з будь-якого незначного приводу (2)
- Мені хочеться плакати, але я вже не можу (3)
11 твердження
- Я не більше занепокоєний або схвильований, ніж зазвичай (0)
- Я відчуваю себе більш неспокійно або схвильовано, ніж зазвичай (1)
- Я настільки схвильований і стурбований, що мені важко залишатися на місці (2)
- Я такий схвильований і збуджений, що мені треба рухатися або робити хоч щось (3)
12 твердження
- Я не втратив інтересу до інших людей та справ (0)
- Я менше цікавлюся іншими людьми та справами (1)
- Я майже втратив інтерес до інших людей та справ (2)
- Мені важко зацікавитися чимось (3)
13 твердження
- Я ухвалюю рішення так само, як завжди (0)
- Ухвалення рішень дається мені складніше, ніж зазвичай (1)
- Мені набагато важче, ніж раніше, вдається ухвалювати рішення (2)
- У мене є проблеми з ухваленням будь-яких рішень (3)
14 твердження
- Я не відчуваю себе нікчемним (0)
- Я не відчуваю себе таким же корисним, як раніше (1)
- Я відчуваю себе менш корисним порівняно з іншими людьми (2)
- Я відчуваю себе абсолютно нікчемним (3)
15 твердження
- Я енергійний так само, як завжди (0)
- У мене менше енергії, аніж зазвичай (1)
- Мені не вистачає сил на дуже багато справ (2)
- У мене ні на що не вистачає сил (3)
16 твердження
- Я не відчуваю жодних змін у процесі сну (0)
- Я сплю трохи більше звичайного (1)
- Я сплю трохи менше звичайного (1)
- Я сплю набагато більше, ніж зазвичай (2)
- Я сплю набагато менше, ніж зазвичай (2)
- Я сплю більшу частину дня (3)
- Я прокидаюся через кожну годину чи дві (3)
17 твердження
- Я не більш дратівливий, ніж зазвичай (0)
- Я більш дратівливий, ніж зазвичай (1)
- Я набагато більш дратівливий, ніж зазвичай (2)
- Я завжди роздратований (3)
18 твердження
- Мій апетит не змінився (0)
- Я їм трохи менше звичайного (1)
- Я їм трохи більше звичайного (1)
- Мій апетит набагато менший, ніж раніше (2)
- Мій апетит набагато більший звичайного (2)
- У мене немає апетиту взагалі (3)
- Я весь час хочу їсти (3)
19 твердження
- Я можу зосереджуватися так само добре, як завжди (0)
- Я не можу сконцентруватися так само добре, як звичайно (1)
- Мені важко зосередитись на чомусь надовго (2)
- Я вважаю, що не можу сконцентруватися ні на чому (3)
20 твердження
- Я не більше стомлений, аніж зазвичай (0)
- Я втомлююся легше, ніж зазвичай (1)
- Я дуже втомлений, щоб робити багато звичних для себе речей (2)
- Я надміру втомився, щоб робити більшість звичних справ (3)
21 твердження
- Я не помітив жодних змін у своєму інтересі до сексу (0)
- Секс цікавить мене менше, ніж раніше (1)
- Зараз секс цікавить мене набагато менше (2)
- Я повністю втратив інтерес до сексу (3)
Результати:
- 0-13 – норма;
- 14-19 – легка депресія;
- 20-28 – помірна депресія;
- 29-63 – важка депресія.
Крім того, є багатоаспектний тест на депресію. Він спирається на діагностичний та статистичний посібник з психічних розладів та шкалу оцінки здоров’я пацієнта (PHQ-9).
Тривожні результати – не привід купувати антидепресанти самостійно та займатися самолікуванням. Спочатку треба відвідати лікаря.