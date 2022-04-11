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Психологія

Тест на депресію – як визначити, чи є у людини проблеми

11 Квітня 2022, 19:41
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
булінг, депресія
Джерело: Depositphotos

Через війну в Україні багато хто може відчувати погіршення настрою, втрату сил та бажання щось робити. У майбутньому це може розвинутись у депресію. А в деяких цей стан уже може бути. Тест на депресію – метод, який допоможе визначити, чи потерпає людина від такої проблеми. Однак це лише перший крок і не привід розпочинати лікування. Після тесту необхідно обов’язково звернутися до лікаря.

На первинному етапі можна дослідити свій стан за шкалою депресії Бека (Beck Depression Inventory). Цю методику у 1961 році запропонував разом із колегами американський психотерапевт, професор психіатрії Пенсільванського університету Аарон Темкін Бек. Тест складається із 21 пунктів.

Шкала депресії Бека

1 твердження

  • Мені не сумно (0)
  • Я відчуваю смуток більшу частину часу (1)
  • Я весь час сумний (2)
  • Я такий сумний і нещасливий, що не можу це терпіти (3)

2 твердження

  • Я спокійний за своє майбутнє (0)
  • Я турбуюсь про майбутнє більше звичайного (1)
  • Я відчуваю, що мене нічого не чекає у майбутньому (2)
  • Моє майбутнє безнадійне і буде ще гіршим (3)

3 твердження

  • Я не почуваюся невдахою (0)
  • Я зазнав більше невдач, ніж варто (1)
  • Коли я оглядаюсь на своє життя, я бачу в ньому багато невдач (2)
  • Я відчуваю, що як особистість я – повний невдаха (3)

4 твердження

  • Я отримую так само багато задоволення від того, чим я завжди насолоджувався (0)
  • Я не отримую такого ж задоволення, як раніше (1)
  • Я отримую зовсім небагато задоволення від тих речей, якими звик насолоджуватися (2)
  • Я не отримую жодного задоволення від того, чим зазвичай насолоджувався (3)

5 твердження

  • Я не відчуваю себе винним у чомусь (0)
  • Я відчуваю себе винним за багато чого, що я зробив або повинен був би зробити (1)
  • Я відчуваю себе винним більшу частину часу (2)
  • Я відчуваю себе винним увесь час (3)

6 твердження

  • Я не відчуваю, що можу бути покараним за будь-що (0)
  • Я відчуваю, що можу бути покараний за будь-що (1)
  • Я чекаю, що буду покараний (2)
  • Я почуваюся вже покараним (3)

7 твердження

  • Моє ставлення до себе не змінилося (0)
  • Я втратив впевненість у собі (1)
  • Я розчарований у собі (2)
  • Я не люблю себе (3)

8 твердження

  • Я критикую чи звинувачую себе не більше, ніж зазвичай (0)
  • Я більш критичний до себе, ніж раніше (1)
  • Я критикую себе за всі свої помилки (2)
  • Я звинувачую себе у всьому поганому, що відбувається (3)

9 твердження

  • Я ніколи не думав накласти на себе руки (0)
  • У мене є думки про те, щоб накласти на себе руки, але я цього не зроблю (1)
  • Я хотів би накласти на себе руки (2)
  • Я б убив себе, якби випала нагода (3)

10 твердження

  • Я плачу не більше, ніж зазвичай (0)
  • Я плачу більше, ніж зазвичай (1)
  • Я плачу з будь-якого незначного приводу (2)
  • Мені хочеться плакати, але я вже не можу (3)

11 твердження

  • Я не більше занепокоєний або схвильований, ніж зазвичай (0)
  • Я відчуваю себе більш неспокійно або схвильовано, ніж зазвичай (1)
  • Я настільки схвильований і стурбований, що мені важко залишатися на місці (2)
  • Я такий схвильований і збуджений, що мені треба рухатися або робити хоч щось (3)

12 твердження

  • Я не втратив інтересу до інших людей та справ (0)
  • Я менше цікавлюся іншими людьми та справами (1)
  • Я майже втратив інтерес до інших людей та справ (2)
  • Мені важко зацікавитися чимось (3)

13 твердження

  • Я ухвалюю рішення так само, як завжди (0)
  • Ухвалення рішень дається мені складніше, ніж зазвичай (1)
  • Мені набагато важче, ніж раніше, вдається ухвалювати рішення (2)
  • У мене є проблеми з ухваленням будь-яких рішень (3)

14 твердження

  • Я не відчуваю себе нікчемним (0)
  • Я не відчуваю себе таким же корисним, як раніше (1)
  • Я відчуваю себе менш корисним порівняно з іншими людьми (2)
  • Я відчуваю себе абсолютно нікчемним (3)

15 твердження

  • Я енергійний так само, як завжди (0)
  • У мене менше енергії, аніж зазвичай (1)
  • Мені не вистачає сил на дуже багато справ (2)
  • У мене ні на що не вистачає сил (3)

16 твердження

  • Я не відчуваю жодних змін у процесі сну (0)
  • Я сплю трохи більше звичайного (1)
  • Я сплю трохи менше звичайного (1)
  • Я сплю набагато більше, ніж зазвичай (2)
  • Я сплю набагато менше, ніж зазвичай (2)
  • Я сплю більшу частину дня (3)
  • Я прокидаюся через кожну годину чи дві (3)

17 твердження

  • Я не більш дратівливий, ніж зазвичай (0)
  • Я більш дратівливий, ніж зазвичай (1)
  • Я набагато більш дратівливий, ніж зазвичай (2)
  • Я завжди роздратований (3)

18 твердження

  • Мій апетит не змінився (0)
  • Я їм трохи менше звичайного (1)
  • Я їм трохи більше звичайного (1)
  • Мій апетит набагато менший, ніж раніше (2)
  • Мій апетит набагато більший звичайного (2)
  • У мене немає апетиту взагалі (3)
  • Я весь час хочу їсти (3)

19 твердження

  • Я можу зосереджуватися так само добре, як завжди (0)
  • Я не можу сконцентруватися так само добре, як звичайно (1)
  • Мені важко зосередитись на чомусь надовго (2)
  • Я вважаю, що не можу сконцентруватися ні на чому (3)

20 твердження

  • Я не більше стомлений, аніж зазвичай (0)
  • Я втомлююся легше, ніж зазвичай (1)
  • Я дуже втомлений, щоб робити багато звичних для себе речей (2)
  • Я надміру втомився, щоб робити більшість звичних справ (3)

21 твердження

  • Я не помітив жодних змін у своєму інтересі до сексу (0)
  • Секс цікавить мене менше, ніж раніше (1)
  • Зараз секс цікавить мене набагато менше (2)
  • Я повністю втратив інтерес до сексу (3)

Результати:

  • 0-13 – норма;
  • 14-19 – легка депресія;
  • 20-28 – помірна депресія;
  • 29-63 – важка депресія.
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Крім того, є багатоаспектний тест на депресію. Він спирається на діагностичний та статистичний посібник з психічних розладів та шкалу оцінки здоров’я пацієнта (PHQ-9).

Тривожні результати – не привід купувати антидепресанти самостійно та займатися самолікуванням. Спочатку треба відвідати лікаря.

Теги
Депресія , Тест
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