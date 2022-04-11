Через війну в Україні багато хто може відчувати погіршення настрою, втрату сил та бажання щось робити. У майбутньому це може розвинутись у депресію. А в деяких цей стан уже може бути. Тест на депресію – метод, який допоможе визначити, чи потерпає людина від такої проблеми. Однак це лише перший крок і не привід розпочинати лікування. Після тесту необхідно обов’язково звернутися до лікаря.

На первинному етапі можна дослідити свій стан за шкалою депресії Бека (Beck Depression Inventory). Цю методику у 1961 році запропонував разом із колегами американський психотерапевт, професор психіатрії Пенсільванського університету Аарон Темкін Бек. Тест складається із 21 пунктів.

Шкала депресії Бека

1 твердження

Мені не сумно (0)

Я відчуваю смуток більшу частину часу (1)

Я весь час сумний (2)

Я такий сумний і нещасливий, що не можу це терпіти (3)

2 твердження

Я спокійний за своє майбутнє (0)

Я турбуюсь про майбутнє більше звичайного (1)

Я відчуваю, що мене нічого не чекає у майбутньому (2)

Моє майбутнє безнадійне і буде ще гіршим (3)

3 твердження

Я не почуваюся невдахою (0)

Я зазнав більше невдач, ніж варто (1)

Коли я оглядаюсь на своє життя, я бачу в ньому багато невдач (2)

Я відчуваю, що як особистість я – повний невдаха (3)

4 твердження

Я отримую так само багато задоволення від того, чим я завжди насолоджувався (0)

Я не отримую такого ж задоволення, як раніше (1)

Я отримую зовсім небагато задоволення від тих речей, якими звик насолоджуватися (2)

Я не отримую жодного задоволення від того, чим зазвичай насолоджувався (3)

5 твердження

Я не відчуваю себе винним у чомусь (0)

Я відчуваю себе винним за багато чого, що я зробив або повинен був би зробити (1)

Я відчуваю себе винним більшу частину часу (2)

Я відчуваю себе винним увесь час (3)

6 твердження

Я не відчуваю, що можу бути покараним за будь-що (0)

Я відчуваю, що можу бути покараний за будь-що (1)

Я чекаю, що буду покараний (2)

Я почуваюся вже покараним (3)

7 твердження

Моє ставлення до себе не змінилося (0)

Я втратив впевненість у собі (1)

Я розчарований у собі (2)

Я не люблю себе (3)

8 твердження

Я критикую чи звинувачую себе не більше, ніж зазвичай (0)

Я більш критичний до себе, ніж раніше (1)

Я критикую себе за всі свої помилки (2)

Я звинувачую себе у всьому поганому, що відбувається (3)

9 твердження

Я ніколи не думав накласти на себе руки (0)

У мене є думки про те, щоб накласти на себе руки, але я цього не зроблю (1)

Я хотів би накласти на себе руки (2)

Я б убив себе, якби випала нагода (3)

10 твердження

Я плачу не більше, ніж зазвичай (0)

Я плачу більше, ніж зазвичай (1)

Я плачу з будь-якого незначного приводу (2)

Мені хочеться плакати, але я вже не можу (3)

11 твердження

Я не більше занепокоєний або схвильований, ніж зазвичай (0)

Я відчуваю себе більш неспокійно або схвильовано, ніж зазвичай (1)

Я настільки схвильований і стурбований, що мені важко залишатися на місці (2)

Я такий схвильований і збуджений, що мені треба рухатися або робити хоч щось (3)

12 твердження

Я не втратив інтересу до інших людей та справ (0)

Я менше цікавлюся іншими людьми та справами (1)

Я майже втратив інтерес до інших людей та справ (2)

Мені важко зацікавитися чимось (3)

13 твердження

Я ухвалюю рішення так само, як завжди (0)

Ухвалення рішень дається мені складніше, ніж зазвичай (1)

Мені набагато важче, ніж раніше, вдається ухвалювати рішення (2)

У мене є проблеми з ухваленням будь-яких рішень (3)

14 твердження

Я не відчуваю себе нікчемним (0)

Я не відчуваю себе таким же корисним, як раніше (1)

Я відчуваю себе менш корисним порівняно з іншими людьми (2)

Я відчуваю себе абсолютно нікчемним (3)

15 твердження

Я енергійний так само, як завжди (0)

У мене менше енергії, аніж зазвичай (1)

Мені не вистачає сил на дуже багато справ (2)

У мене ні на що не вистачає сил (3)

16 твердження

Я не відчуваю жодних змін у процесі сну (0)

Я сплю трохи більше звичайного (1)

Я сплю трохи менше звичайного (1)

Я сплю набагато більше, ніж зазвичай (2)

Я сплю набагато менше, ніж зазвичай (2)

Я сплю більшу частину дня (3)

Я прокидаюся через кожну годину чи дві (3)

17 твердження

Я не більш дратівливий, ніж зазвичай (0)

Я більш дратівливий, ніж зазвичай (1)

Я набагато більш дратівливий, ніж зазвичай (2)

Я завжди роздратований (3)

18 твердження

Мій апетит не змінився (0)

Я їм трохи менше звичайного (1)

Я їм трохи більше звичайного (1)

Мій апетит набагато менший, ніж раніше (2)

Мій апетит набагато більший звичайного (2)

У мене немає апетиту взагалі (3)

Я весь час хочу їсти (3)

19 твердження

Я можу зосереджуватися так само добре, як завжди (0)

Я не можу сконцентруватися так само добре, як звичайно (1)

Мені важко зосередитись на чомусь надовго (2)

Я вважаю, що не можу сконцентруватися ні на чому (3)

20 твердження

Я не більше стомлений, аніж зазвичай (0)

Я втомлююся легше, ніж зазвичай (1)

Я дуже втомлений, щоб робити багато звичних для себе речей (2)

Я надміру втомився, щоб робити більшість звичних справ (3)

21 твердження

Я не помітив жодних змін у своєму інтересі до сексу (0)

Секс цікавить мене менше, ніж раніше (1)

Зараз секс цікавить мене набагато менше (2)

Я повністю втратив інтерес до сексу (3)

Результати:

0-13 – норма;

14-19 – легка депресія;

20-28 – помірна депресія;

29-63 – важка депресія.

Крім того, є багатоаспектний тест на депресію. Він спирається на діагностичний та статистичний посібник з психічних розладів та шкалу оцінки здоров’я пацієнта (PHQ-9).

Тривожні результати – не привід купувати антидепресанти самостійно та займатися самолікуванням. Спочатку треба відвідати лікаря.