Профессор Гарвардского университета психолог и социолог Артур С. Брукс, который преподает студентам курс о счастье (есть и такой в этом университете), называет в своих лекциях три приоритета, которых придерживаются самые счастливые люди.
Он определил их, исследуя в течение десятилетия истории разных людей, которые сами себя, несмотря ни на что, считают счастливыми.
Это не пункт назначения, а путь
Прежде всего, отмечает Брукс, стоит понять, что счастье — это не пункт назначения, а направление движения.
— Самые счастливые люди наслаждаются жизнью. Они получают большое удовольствие от своей деятельности и имеют ощущение смысла того, почему они живы, — говорит Брукс.
Профессор называет три, как он говорит, макроэлемента счастья. И они вызывают у студентов восхищение.
Итак, приоритеты счастливых людей:
1. Наслаждение.
2. Удовольствие.
3. Цель.
Брукс, как видим, не ставит знака равенства между наслаждением и удовольствием, так как считает, что это разные вещи.
Наслаждение, по утверждению психолога, который ссылается на опыт счастливых людей, это, когда берете источник удовольствия и добавляете к нему людей и память.
К примеру, есть опыт, которым вы можете наслаждаться в одиночестве, например читать книги, медитировать или прослушивать музыку, но если к этому привлечены люди, с которыми вам нравится проводить время, вы получите настоящее наслаждение — залог ощущения полного длительного счастья.
А удовольствие — это радость, вознаграждение, которое вы получаете после борьбы за что-то.
— Когда вы чувствуете, что заработали то, к чему стремились, это, в конце концов, дарит ни с чем не сравнимое удовольствие, — говорит профессор.
Но ты не получишь удовольствия от самого вкусного обеда, если не голоден.
А как получить из удовольствия наслаждение, понятно — приобщить к своей радости других, которые искренне разделят ее с вами.
— Цель — это ощущение того, что ваша жизнь имеет смысл, — считает Брукс.
Из всех трех “макроэлементов” счастья цель — это то, что нужно больше всего.
Если сможешь дать ответ на вопрос — какие мои цели в жизни, почему важно, что я жив, почему все происходит именно так в моей жизни, сможешь ощутить всю полноту счастья.
Ответы на эти вопросы могут быть разными у каждого, худший вариант — отсутствие ответов.
— Нужно много работать, чтобы найти свою цель, и очень важно думать об этом и иметь ощущение направления, — заключает профессор.