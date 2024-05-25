Профессор Гарвардского университета психолог и социолог Артур С. Брукс, который преподает студентам курс о счастье (есть и такой в этом университете), называет в своих лекциях три приоритета, которых придерживаются самые счастливые люди.

Он определил их, исследуя в течение десятилетия истории разных людей, которые сами себя, несмотря ни на что, считают счастливыми.

Это не пункт назначения, а путь

Прежде всего, отмечает Брукс, стоит понять, что счастье — это не пункт назначения, а направление движения.

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— Самые счастливые люди наслаждаются жизнью. Они получают большое удовольствие от своей деятельности и имеют ощущение смысла того, почему они живы, — говорит Брукс.

Профессор называет три, как он говорит, макроэлемента счастья. И они вызывают у студентов восхищение.

Итак, приоритеты счастливых людей:

1. Наслаждение.

2. Удовольствие.

3. Цель.

Брукс, как видим, не ставит знака равенства между наслаждением и удовольствием, так как считает, что это разные вещи.

Наслаждение, по утверждению психолога, который ссылается на опыт счастливых людей, это, когда берете источник удовольствия и добавляете к нему людей и память.

К примеру, есть опыт, которым вы можете наслаждаться в одиночестве, например читать книги, медитировать или прослушивать музыку, но если к этому привлечены люди, с которыми вам нравится проводить время, вы получите настоящее наслаждение — залог ощущения полного длительного счастья.

А удовольствие — это радость, вознаграждение, которое вы получаете после борьбы за что-то.

— Когда вы чувствуете, что заработали то, к чему стремились, это, в конце концов, дарит ни с чем не сравнимое удовольствие, — говорит профессор.

Но ты не получишь удовольствия от самого вкусного обеда, если не голоден.

А как получить из удовольствия наслаждение, понятно — приобщить к своей радости других, которые искренне разделят ее с вами.

— Цель — это ощущение того, что ваша жизнь имеет смысл, — считает Брукс.

Из всех трех “макроэлементов” счастья цель — это то, что нужно больше всего.

Если сможешь дать ответ на вопрос — какие мои цели в жизни, почему важно, что я жив, почему все происходит именно так в моей жизни, сможешь ощутить всю полноту счастья.

Ответы на эти вопросы могут быть разными у каждого, худший вариант — отсутствие ответов.