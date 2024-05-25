Професор Гарвардського університету психолог і соціолог Артур С. Брукс, який викладає студентам курс про щастя (є й такий у цьому університеті), називає у своїх лекціях три пріоритети, яких дотримуються найщасливіші люди.

Він визначив їх, досліджуючи протягом десятиліття історії різних людей, які самі себе, попри все, вважають щасливими.

Це не пункт призначення, а шлях

Передусім, наголошує Брукс, варто зрозуміти, що щастя – це не пункт призначення, а напрямок руху.

Зараз дивляться

– Найщасливіші люди насолоджуються життям. Вони отримують велике задоволення від своєї діяльності та мають відчуття сенсу того, чому вони живі, — каже Брукс.

Професор називає три, як він каже, макроелементи щастя. І вони викликають у студентів захоплення.

Отже, пріоритети щасливих людей:

Насолода. Задоволення Мета

Брукс, як бачимо, не ставить знаку рівняння між насолодою і задоволенням, бо вважає, що це різні речі.

Насолода, за твердженням психолога, який посилається на досвід щасливих людей, це, коли берете джерело задоволення та додаєте до нього людей і пам’ять.

Приміром, є досвід, яким ви можете насолоджуватися на самоті, як-от читати книги, медитувати або прослуховувати музику, але якщо до цього залучені люди, з якими вам подобається проводити час, ви отримаєте справжню насолоду – запоруку відчуття повного тривалого щастя.

А задоволення — це радість, винагорода, яку ви отримуєте після боротьби за щось.

– Коли ви відчуваєте, що заробили те, чого прагнули, це, зрештою, дарує ні з чим не порівняне задоволення, – каже професор.

Але ти не отримаєш задоволення від найсмачнішого обіду, якщо ти не голодний. А як отримати із задоволення насолоду, зрозуміло – долучити до своєї радості інших, які щиро розділять її з вами.

– Мета – це відчуття того, що ваше життя має сенс, – вважає Брукс.

З усіх трьох “макроелементів” щастя мета – це те, що потрібно найбільше.

Якщо зможеш дати відповідь на питання – які мої цілі в житті, чому важливо, що я живий, чому все відбувається саме так у моєму житті, зможеш відчути всю повноту щастя.

Відповіді на ці запитання можуть бути різними у кожного, найгірший варіант – відсутність відповідей.