Професор Гарвардського університету психолог і соціолог Артур С. Брукс, який викладає студентам курс про щастя (є й такий у цьому університеті), називає у своїх лекціях три пріоритети, яких дотримуються найщасливіші люди.
Він визначив їх, досліджуючи протягом десятиліття історії різних людей, які самі себе, попри все, вважають щасливими.
Це не пункт призначення, а шлях
Передусім, наголошує Брукс, варто зрозуміти, що щастя – це не пункт призначення, а напрямок руху.
– Найщасливіші люди насолоджуються життям. Вони отримують велике задоволення від своєї діяльності та мають відчуття сенсу того, чому вони живі, — каже Брукс.
Професор називає три, як він каже, макроелементи щастя. І вони викликають у студентів захоплення.
Отже, пріоритети щасливих людей:
- Насолода.
- Задоволення
- Мета
Брукс, як бачимо, не ставить знаку рівняння між насолодою і задоволенням, бо вважає, що це різні речі.
Насолода, за твердженням психолога, який посилається на досвід щасливих людей, це, коли берете джерело задоволення та додаєте до нього людей і пам’ять.
Приміром, є досвід, яким ви можете насолоджуватися на самоті, як-от читати книги, медитувати або прослуховувати музику, але якщо до цього залучені люди, з якими вам подобається проводити час, ви отримаєте справжню насолоду – запоруку відчуття повного тривалого щастя.
А задоволення — це радість, винагорода, яку ви отримуєте після боротьби за щось.
– Коли ви відчуваєте, що заробили те, чого прагнули, це, зрештою, дарує ні з чим не порівняне задоволення, – каже професор.
Але ти не отримаєш задоволення від найсмачнішого обіду, якщо ти не голодний. А як отримати із задоволення насолоду, зрозуміло – долучити до своєї радості інших, які щиро розділять її з вами.
– Мета – це відчуття того, що ваше життя має сенс, – вважає Брукс.
З усіх трьох “макроелементів” щастя мета – це те, що потрібно найбільше.
Якщо зможеш дати відповідь на питання – які мої цілі в житті, чому важливо, що я живий, чому все відбувається саме так у моєму житті, зможеш відчути всю повноту щастя.
Відповіді на ці запитання можуть бути різними у кожного, найгірший варіант – відсутність відповідей.
– Потрібно багато працювати, щоб знайти свою мету, дуже важливо думати про це та мати відчуття напрямку, – підсумовує професор.