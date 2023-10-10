По данным Минздрава 650 тысяч украинцев обратились к психологам и психиатрам с начала войны.

По прогнозам же экспертов, 40-50% населения Украины будут нуждаться в психологической помощи в связи с полномасштабной российской агрессией.

Миллионы украинцев, так или иначе, попали в мясорубку войны. Кто-то потерял близких и родных на фронте или во время обстрелов в мирных городах, кто-то лишился дома и вынужден спасаться в других городах и странах, кто-то тяжело переживает разлуку с родными, которые остались в оккупации, кто-то столкнулся с финансовыми трудностями, кто-то каждый день рискует и видит смерть…

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У войны множество возможностей сделать жизнь людей невыносимой, повлиять на их психоэмоциональное состояние.

По данным Национального института стратегических исследований, сейчас 71 % украинцев испытывают стресс.

А со временем в определенных группах населения количество людей, которые будут нуждаться в психологической помощи составит: среди военных и ветеранов — 1,8 млн; среди людей старшего возраста — 7 млн; около 4 млн — детей и подростков.

Это по прогнозам экспертов. На самом деле цифры могут быть больше, потому что война продолжается и множатся потери и триггеры психических расстройств.

Эксперты говорят, что около 3-4 млн украинцев будут иметь определенное расстройство психического здоровья — умеренной или тяжелой формы.

Наибольшей угрозой для человеческой психики во время войны является посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). Оно может возникнуть в результате переживания человеком травматического события, которое угрожало его жизни, или если он был свидетелем подобного в отношении других людей, например, его родных.

Обычно ПТСР начинает проявляться примерно через шесть месяцев после травматического события. Однако, если стрессор имеет мощное длительное действие (например, пребывание в оккупации, постоянные обстрелы и воздушные тревоги и т.д.), вероятность стремительного развития ПТСР повышается.

Из-за психоэмоционального напряжения, вызванного войной, украинцы постареют на 10-15 лет, то есть болезни, присущие для зрелого и пожилого возраста, будут случаться на 10-15 лет раньше, чем это было до войны.

Состояние психического здоровья военнослужащих значительно хуже, чем среди остального населения — тревожные, большие депрессивные расстройства случаются среди военных вдвое чаще, чем у гражданских.

Симптомы острой психологической травмы сейчас обнаруживают у 60-80% защитников, которые были очевидцами гибели побратимов или мирного населения или видели тела погибших.

Риск появления симптомов нарушения психики касается более молодых военных в возрасте 18-24 лет.

Как результат таких травм, через 5-7 лет ожидается рост количества лиц с наркотической, алкогольной и другими зависимостями.

Это создает серьезные вызовы как для государства, так и для общества.

От решения этой проблемы зависит боеспособность Вооруженных Сил и устойчивость страны в целом при огромных угрозах, в том числе и самому ее существованию.

На данный момент в Украине реализуется национальная программа психического здоровья и психосоциальной поддержки, которая учитывает лучший опыт западных стран.

Так, Минздрав воплощает в жизнь проект Охрана психического здоровья в структуре медицинской помощи.

Министерство социальной политики предложило проект Создание центров жизнестойкости в Украине, направленный на психосоциальную поддержку жителей громад, волонтеров.

Министерство по делам ветеранов будет внедрять проект Переход от военной службы к гражданской жизни (в части психологической помощи).

Министерство обороны планирует реализовывать проект Создание системы психологического восстановления личного состава Вооруженных Сил Украины RECOVERY, направленный на психологическое восстановление военнослужащих и членов их семей, а также освобожденных из плена.

Министерство внутренних дел создает Алгоритм оказания психологической помощи и сопровождения в кризисных и экстренных организациях.

Министерство образования и науки представило проект Психосоциальная поддержка и психологическая помощь на всех уровнях образования.

Министерство молодежи и спорта будет воплощать проект Молодежные центры и активные парки — часть экосистемы психического здоровья. Одним из его компонентов является предоставление услуги по психологической поддержке взрослым, детям и подросткам через платформу СпівДія.

В июне 2022 г. супруга Президента Украины О. Зеленская инициировала Национальную программу психического здоровья и психосоциальной поддержки.

Инициативу реализуют при поддержке ВОЗ.

Цель программы довольно амбициозная для страны, находящейся в состоянии масштабной войны — создать собственную, украинскую модель системы психического здоровья и психосоциальной поддержки, которая воплотит лучшие мировые и отечественные практики.

Среди задач — построить эффективную систему качественных и доступных услуг по психическому здоровью, чтобы ими мог воспользоваться каждый, кто в них нуждается.

Джерело: Національний інститут стратегічних досліджень