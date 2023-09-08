В Киеве состоялся третий Саммит первых леди и джентльменов, основанный супругой президента Украины Еленой Зеленской. Главной темой мероприятия стало то, как война в Украине сказалась на ментальном здоровье не только украинцев, но и жителей многих стран мира.

Специально для саммита было проведено масштабное социологическое исследование о ментальном здоровье, охватившее 11 стран в разных регионах, таких как Аргентина, Бразилия, Великобритания, Израиль, Германия, Польша, США, Турция, Украина, Великобритания, Хорватия, Япония.

Среди этих стран есть как те, что переживали войны в недалеком прошлом, так и те, которые пережили масштабные конфликты много десятилетий назад.

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Главные выводы исследования показали, что:

ментальное здоровье входит в пятерку крупнейших глобальных вызовов будущего;

каждый второй в мире считает, что война России против Украины сказалась на его жизни и метальном здоровье;

40% граждан Германии, 36% граждан Польши, 36% граждан США говорят, что любая война в мире затрагивает и их;

24% из всех респондентов некомфортно обращаться к врачам по поводу ментального здоровья;

в рамках опроса 52% украинцев сказали, что им помогают держаться другие люди, коммуникация с ними, 33% полагаются на эмоциональную поддержку семьи;

молодежь в возрасте от 18 до 24 лет наиболее низко среди других возрастных групп оценивает состояние своего ментального здоровья по состоянию на сейчас: 6,7 из 10 против 7,5 в среднем по миру;

соцсети влияют на психологическое состояние молодежи хуже, чем на пользователей другого возраста (79% против 65% в других возрастных группах).

Несмотря на то что молодые люди являются самыми активными пользователями социальных сетей, они осознают их негативное влияние. В то же время именно соцсети в период войны дают молодежи ощущение связи с сообществом и причастности к чему-то положительному (73%).

Фото: Офис Президента