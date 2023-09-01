Специалисты популярной онлайн-платформы Психологическая поддержка рассказали о наиболее распространенных причинах эмоциональной апатии, когда пропадает вкус к жизни и желание двигаться вперед.

Чрезмерный дофамин. Импульсивные желания являются источником быстрого дофамина. Однако часто это приводит к обратному результату. Из-за перенасыщения дофамином развлечения или хобби, которые приносили радость раньше, больше не выполняют свою задачу. Чрезмерная выработка дофамина вредит мотивации.

Отсутствие веры в себя. Когда человек обесценивает собственные мечты и цели, в его голове автоматически возникает вопрос, мол, а зачем тогда что-то делать. Будничные дела и любые усилия кажутся бессмысленными. Поэтому первый шаг в борьбе с апатией — это вера в себя.

Усталость и выгорание. Это так очевидно, однако мы часто способны до последнего не замечать “слона в комнате”. Апатия — это четкий сигнал, который посылает нам тело, когда нужно сделать перерыв.

Сожаление за собственные желания. “Хотеть не вредно” и другие подобные афоризмы часто адресуют людям с “чрезмерными”, по мнению окружающих, желаниями. “Отдохнуть? От чего? Ты же просто сидишь дома с ребенком”. “Поехать за границу? Зачем? В твоем регионе спокойно”.

Это лишь несколько примеров того, как у человека может появиться чувство стыда за собственные желания. Но на самом деле вы же не сделали ничего плохого. Помните об этом, призывают психологи.

Источник: Психологическая поддержка