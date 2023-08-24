Эксперты популярной онлайн-платформы Психологическая поддержка рассказали, как преодолевать постоянное чувство усталости из-за хронического стресса и тревожности, которые отнимают жизненные силы.

Поймите, что для вас означает быть в ресурсе. Вы в ресурсе — это НЕ тогда, когда вы НЕ уставшие. Мы не можем стремиться к какому-то “не”. Быть в ресурсе — это с легкостью браться за задачу, чувствуя при этом спокойствие, удовольствие и азарт. Даже проговаривая вместо слова “усталость” слово “удовольствие”, мы уже можем чувствовать себя лучше.

Не тратьте ресурс на вещи, которые не приносят пользы. Посмотрите: на что сейчас тратите свой ресурс? Составьте список и найдите то, от чего можно отказаться. Например, вам не нужны споры в интернете, общение с людьми, с которыми скучно, и ежедневное чтение новостей.

Найдите собственные способы отдыха. Ваша задача — точно понимать, что наполняет вас энергией и избавляет от напряжения. Для каждого это будет что-то свое. Поэтому важно точно знать, как это работает именно для вас.

Планируйте отдых. Даже если это звучит странно, все равно планируйте. И речь идет не только о путешествиях. Планировать можно (и стоит) время (или день) без дел, дневной сон, прогулку, отдых перед телевизором или медитативные практики восстановления, а также перерыв на чай.

Развивайте в себе культуру отдыха. Научитесь воспринимать отдых не как нечто вынужденное, “потому что вы так дальше не можете”, а как нечто прекрасное и желанное. Пробуйте новые способы отдыхать. Создавайте “отпускные” традиции для себя и близких.

Источник: Психологическая поддержка