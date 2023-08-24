Експерти популярної онлайн-платформи Психологічна підтримка розповіли, як долати постійне відчуття втоми через хронічний стрес і тривожність, які забирають життєві сили.

Зрозумійте, що для вас означає бути в ресурсі. Ви в ресурсі – це НЕ тоді, коли ви НЕ втомлені. Ми не можемо прагнути до якогось “не”. Бути в ресурсі – це з легкістю братися за завдання, відчуваючи при цьому спокій, задоволення й азарт. Навіть промовляючи замість слова “втома” слово “задоволення”, ми вже можемо почуватися краще.

Не витрачайте ресурс на речі, які не приносять користі. Подивіться, на що зараз витрачаєте свій ресурс? Складіть список і знайдіть те, від чого можна відмовитися. Наприклад, вам не потрібні суперечки в інтернеті, спілкування з людьми, з якими нудно, і щоденне читання новин.

Знайдіть власні способи відпочинку. Ваше завдання – точно розуміти, що наповнює вас енергією і позбавляє напруги. Для кожного це буде щось своє. Тому важливо точно знати, як це працює саме для вас.

Плануйте відпочинок. Навіть якщо це звучить дивно, все одно плануйте. І йдеться не лише про подорожі. Планувати можна (і варто) час (або день) без справ, денний сон, прогулянку, відпочинок перед телевізором чи медитативні практики відновлення, а також перерву на чай.

Розвивайте в собі культуру відпочинку. Навчіться сприймати відпочинок не як щось вимушене, “бо ви так далі не можете”, а як щось прекрасне й бажане. Пробуйте нові способи відпочивати. Створюйте “відпускні” традиції для себе та близьких.

Джерело: Психологічна підтримка