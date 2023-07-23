Експерти Всеукраїнської програми ментального здоров’я Ти як? роз’яснили, як обрати ефективного та обізнаного психолога.

– Знайти фахівця, якому ви довіритеся і зможете відкритися, – завдання не з легких. Від того, з ким ви працюватимете, значною мірою залежить кінцевий результат терапії. Тож поставтеся до вибору відповідально, – зазначають фахівці.

Експерти підготували алгоритм, який допоможе обрати психолога.

Рекомендації. Багато хто знаходить своїх фахівців за рекомендаціями від знайомих, колег. Цей спосіб має право на існування, але враховуйте, що всі люди різні, а отже, фахівець, який влаштовує вашого друга, може абсолютно не підійти вам.

Освіта. Психолог повинен мати вищу освіту за напрямом “Психологія”, а у психіатра обов’язково має бути медична освіта, адже він може виписувати медикаментозне лікування.

Запитайте психолога про підходи в роботі. Якщо вони вам не знайомі, дізнайтеся більше, щоб зрозуміти, чи підходять вам ці методи роботи і стратегії.

Відгуки. Якщо фахівець публічно веде сторінки, подивіться, що саме він там пише. Почитайте статті, якщо такі доступні, а також відгуки. Це допоможе краще дізнатися про фахівця та його погляди.

Домовтеся про пробну зустріч. Сформуйте список запитань, проговоріть свої тривоги. Це нормально – спробувати і шукати далі фахівця, з яким комфортно. Ви не зобов’язані працювати з першим, до кого звернулися.

Уважно послухайте, що вам говорить психолог. Якщо він обіцяє розв’язати ваші проблеми за один сеанс або ставить діагнози в перші дві хвилини розмови, це – червоні прапорці, які свідчать про те, що перед вами некваліфікований фахівець.

Дитячий психолог насамперед консультує батьків, адже саме вони допомагають дітям впоратися з травмою. На прийомі фахівець може попросити вас вийти, щоб дитина не відчувала “нагляду” і могла розслабитися – це може бути особливо важливо для підлітків.

Психотерапія – це зона довіри, тож якщо вам щось не сподобалося, ви маєте обговорити це зі своїм терапевтом. Якщо боїтеся або не можете, то навряд чи ваша взаємодія відбувається коректно, резюмують експерти програми.