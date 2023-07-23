Эксперты Всеукраинской программы ментального здоровья Ты як? разъяснили, как выбрать эффективного и знающего психолога.

— Найти специалиста, которому вы доверитесь и сможете открыться, задача не из легких. От того, с кем вы будете работать, в значительной степени зависит конечный результат терапии. Так что отнеситесь к выбору ответственно, — отмечают специалисты.

Эксперты подготовили алгоритм, который поможет выбрать психолога.

Рекомендации. Многие находят своих специалистов по рекомендациям от знакомых, коллег. Этот способ имеет право на существование, но учитывайте, что все люди разные, а значит, подошедший вашему другу специалист может абсолютно не подойти вам.

Образование. Психолог должен иметь высшее образование по направлению Психология, а у психиатра обязательно должно быть медицинское образование, ведь он может выписывать медикаментозное лечение.

Спросите психолога о подходах в работе. Если они вам не знакомы, узнайте больше, чтобы понять, подходят ли вам эти методы работы и стратегии.

Отзывы. Если специалист публично ведет страницы, посмотрите, что именно он там пишет. Почитайте статьи, если таковые доступны, и отзывы. Это поможет лучше узнать о специалисте и его взглядах.

Договоритесь о пробной встрече. Сформируйте список вопросов, проговорите свои тревоги. Это нормально – попробовать и искать дальше специалиста, с которым комфортно. Вы не обязаны работать с первым, к кому обратились.

Внимательно послушайте, что вам говорит психолог. Если он обещает решить ваши проблемы за один сеанс или ставит диагнозы в первые две минуты разговора, это — красные флажки, которые говорят о том, что перед вами не квалифицированный специалист.

Детский психолог прежде всего консультирует родителей, ведь именно они помогают детям справиться с травмой. На приеме специалист может попросить вас выйти, чтобы ребенок не чувствовал “присмотра” и мог расслабиться — это может быть особенно важно для подростков.

Психотерапия — это зона доверия, так что если вам что-то не понравилось, вы должны обсудить это со своим терапевтом. Если боитесь или не можете, то вряд ли ваше взаимодействие проходит корректно, резюмируют эксперты программы.