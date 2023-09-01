Фахівці популярної онлайн-платформи Психологічна підтримка розповіли про найпоширеніші причини емоційної апатії, коли зникає смак до життя та бажання рухатися вперед.

Надмірний дофамін. Імпульсивні бажання є джерелом швидкого дофаміну. Однак часто це призводить до зворотного результату. Через перенасичення дофаміном розваги чи хобі, які приносили радість раніше, більше не виконують свого завдання. Надмірне вироблення дофаміну шкодить мотивації.

Відсутність віри в себе. Коли людина знецінює власні мрії та цілі, в її голові автоматично виникає питання, мовляв, а навіщо тоді щось робити. Буденні справи та будь-які зусилля здаються безглуздими. Тому перший крок у боротьбі з апатією – це віра в себе.

Втома та вигорання. Це так очевидно, проте ми часто здатні до останнього не помічати “слона в кімнаті”. Апатія – це чіткий сигнал, який посилає нам тіло, коли потрібно зробити перерву.

Жалість за власні бажання. “Хотіти не шкідливо” та інші подібні афоризми часто адресують людям із “надмірними”, на думку оточуючих, бажаннями. “Відпочити? Від чого? Ти ж просто сидиш удома з дитиною”. “Поїхати за кордон? Навіщо? У твоєму регіоні спокійно”.

Це лише кілька прикладів того, як у людини може з’явитися почуття сорому за власні бажання. Але насправді ви ж не зробили нічого поганого. Пам’ятайте про це, закликають психологи.

Джерело: Психологічна підтримка