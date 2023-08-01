Фахівці популярної онлайн-платформи Психологічна підтримка пояснили, чим небезпечні завищені вимоги до себе і як заспокоїти внутрішнього критика.

– Високі стандарти та постійне бажання вдосконалюватися – це здорово. Цьому нас вчать десятки книжок про мотивацію. Але, за певних умов, прагнення до ідеалу призводить до зворотного результату: розчарування, депресії, відсутності мотивації, – пишуть психологи.

Як заспокоїти внутрішнього критика

Позбутися “чорно-білих” суджень. Окрема невдача ще не робить нас поганою людиною, непрофесійною чи неефективною. Це лише частина нашого життя.

Навчіться бути собі адвокатом. Уявіть, що не ви, а інша людина починає мучити себе за те, що в умовах повномасштабної війни, постійного стресу та щоденної загрози життю “недостатньо ефективна”. Або відчуває апатію. Очевидно, для такого емоційного стану є об’єктивні причини. У вас вони також є.

Женіть почуття провини та сорому. Прояви слабкості – це нормально. Вони не мають бути підставою для сорому та ненависті до себе. Зробіть висновки і просто рухайтеся далі.

Уникайте нечесних порівнянь. Порівняння з іншими – здебільшого деструктивна практика. Особливо, коли ви знаєте лише “публічний” образ людини, як, наприклад, у соцмережах.

Усі припускаються помилок, у всіх трапляються невдачі, у всіх бувають погані дні. Тому не варто ідеалізувати інших. Ідентичних історій успіху не існує – зосередьтеся на власній.

Джерело: Психологічна підтримка