У Києві відбувся третій Саміт перших леді та джентльменів, заснований дружиною президента України Оленою Зеленською. Головною темою заходу стало те, як війна в Україні позначилася на ментальному здоров’ї не тільки українців, а й жителів багатьох країн світу.

Спеціально для саміту було проведено масштабне соціологічне дослідження про ментальне здоров’я, яке охопило 11 країн у різних регіонах, як-от Аргентина, Бразилія, Велика Британія, Ізраїль, Німеччина, Польща, США, Туреччина, Україна, Велика Британія, Хорватія, Японія.

Серед цих країн є як ті, що зазнавали війни в недалекому минулому, так і ті, що пережили масштабні конфлікти багато десятиліть тому.

Зараз дивляться

Головні висновки дослідження показали, що:

ментальне здоров’я входить до п’ятірки найбільших глобальних викликів майбутнього;

кожен другий у світі вважає, що війна Росії проти України позначилася на його житті та ментальному здоров’ї;

40% громадян Німеччини, 36% громадян Польщі, 36% громадян США кажуть, що будь-яка війна у світі зачіпає і їх;

24% з усіх респондентів некомфортно звертатися до лікарів з приводу ментального здоров’я;

в рамках опитування 52% українців сказали, що їм допомагають триматися інші люди, комунікація з ними, 33% покладаються на емоційну підтримку сім’ї;

рамках опитування 52% українців сказали, що їм допомагають триматися інші люди, комунікація з ними, 33% покладаються на емоційну підтримку сім’ї; молодь віком від 18 до 24 років найнижче серед інших вікових груп оцінює стан свого ментального здоров’я станом на зараз: 6,7 з 10 проти 7,5 у середньому по світу;

соцмережі впливають на психологічний стан молоді гірше, ніж на користувачів іншого віку (79% проти 65% в інших вікових групах).

Попри те що молоді люди є найактивнішими користувачами соціальних мереж, вони усвідомлюють їхній негативний вплив. Водночас саме соцмережі в період війни дають молоді відчуття зв’язку зі спільнотою та причетності до чогось позитивного (73%).

Джерело: Офіс Президента