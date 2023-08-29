Психологиня і телеведуча Ранку у великому місті на ICTV2 Юлія Зорій у проєкті МОЗ Твоє ментальне здоров’я радить застосувати три дієві стратегії, які допоможуть впоратися з негативними емоціями, взяти їх під контроль і стабілізувати свій емоційниї стан.

Коли їх можна застосовувати?

У новому відео, створеному на основі матеріалів, апробованих ВООЗ у різних країнах світу, Юлія пропонує вам три шляхи і способи заспокоїтися, намітити шляхи виходу з кризи і, зрештою, зробити перший крок у вирішенні чи то фінансових труднощів, чи складнощів у сімейних стосунках, чи інших життєвих негараздів.

Стратегія 1. Керування проблемами

Суть стратегії – пошук можливих шляхів вирішення проблеми, яка викликає у нас найбільше занепокоєння саме зараз. Спробуйте скласти список усіх проблем, а потім оберіть одну, з якої хочете почати. Пам’ятайте, дуже важлива послідовність дій.

Коли у нас є чіткий план роботи з проблемою, нам легше з нею справлятися. Опишіть проблему настільки точно, наскільки можливо, подумайте, в яких ситуаціях вона виникає.

– Уявіть, яким би було ваше життя, якби ви з нею не стикнулися? Ви побачите практичні сторони проблеми і можливі способи її вирішення, – говорить Юлія.

За словами психологині, аналіз – важливий крок для підвищення впевненості в собі і зміцнення віри в те, що вам під силу вирішення цієї проблеми.

Стратегія 2. Починайте і продовжуйте

Доведено, що люди, які під дією обставин стали менш активними, пливуть за течією подій, відчувають себе більш пригніченими.

Коли ви не хочете хоч що-небудь робити, ви ще більше погіршуєте свій емоційний стан. Розвивається так званий цикл бездіяльності.

Не дозволяйте йому вас остаточно полонити. Придумуйте цікаві й важливі саме для вас заняття. Навіть незначний успіх підвищить настрій і додасть впевненості, а значить, і мотивації повторити ще раз те, що принесло задоволення.

Стратегія 3. Посилення соціальної підтримки

Ми краще справляємося з труднощами, якщо у нас є хороша соціальна підтримка.

Підставити плече може друг або родич, який готовий вислухати, допомогти. Час, проведений у спілкуванні з іншими цікавими або близькими вам людьми, не обовʼязково з обговоренням проблеми, неодмінно дасть позитивні результати.

Джерело і фото: Твоє ментальне здоров’я